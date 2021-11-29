Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/tennisist-iz-abkhazii-stal-pobeditelem-turnira-v-kazani-1036526829.html
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
Турнир по теннису "Star Play" проходил в Казани с 26 по 28 ноября. В нем приняли участие спортсмены из городов России и Абхазии. Соревнования приурочены к... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T15:20+0300
2021-11-29T16:01+0300
в абхазии
спорт
новости
теннис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036526314_0:425:1334:1175_1920x0_80_0_0_ede83bc197647ca40e702d718caa353c.jpg
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Теннисист из Абхазии Нестор Цужба занял первое место на турнире по теннису "Star Play” в Казани. Об этом Sputnik рассказала мама спортсмена Камилла Лакербая.Нестору восемь лет, он учится в третьем классе, теннисом мальчик занимается уже четыре года.По словам мамы мальчика, несмотря на возраст, он уже не раз занимал призовые места на городских, республиканских и всероссийских турнирах. Тренерует Нестора директор Республиканской теннисной школы Абхазии Элизабет Акуция."Ему очень нравится, он любит этот вид спорта. Все успехи и достижения Нестора - это благодаря тренеру, она к нему относится как к родному сыну. Ребенок просыпается со словами "когда у меня будет тренировка", ему очень нравится участие в турнирах", - рассказала она.Лакербая отметила, что в планах продолжать участвовать в различных турнирах, чтобы сталкиваться с достойными соперниками и повышать уровень мастерства. Сам Нестор пока что намерен связать свою жизнь с теннисом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210620/V-Sukhume-proshel-chempionat-po-tennisu-sredi-detey-1032662004.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036526314_0:300:1334:1301_1920x0_80_0_0_4a6cd23132b11c82ea27d0e21291d47e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, теннис

Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани

15:20 29.11.2021 (обновлено: 16:01 29.11.2021)
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© Foto / Камилла Кербая
Подписаться на
Турнир по теннису "Star Play" проходил в Казани с 26 по 28 ноября. В нем приняли участие спортсмены из городов России и Абхазии. Соревнования приурочены к подготовке спортсменов для участия в российском теннисном туре.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Теннисист из Абхазии Нестор Цужба занял первое место на турнире по теннису "Star Play” в Казани. Об этом Sputnik рассказала мама спортсмена Камилла Лакербая.
Нестору восемь лет, он учится в третьем классе, теннисом мальчик занимается уже четыре года.
По словам мамы мальчика, несмотря на возраст, он уже не раз занимал призовые места на городских, республиканских и всероссийских турнирах. Тренерует Нестора директор Республиканской теннисной школы Абхазии Элизабет Акуция.
"Ему очень нравится, он любит этот вид спорта. Все успехи и достижения Нестора - это благодаря тренеру, она к нему относится как к родному сыну. Ребенок просыпается со словами "когда у меня будет тренировка", ему очень нравится участие в турнирах", - рассказала она.
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
1/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
2/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
3/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
4/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
Лакербая отметила, что в планах продолжать участвовать в различных турнирах, чтобы сталкиваться с достойными соперниками и повышать уровень мастерства. Сам Нестор пока что намерен связать свою жизнь с теннисом.
Чемпионат Сухума по теннису среди детей Источник: sukhumcity.info - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2021
В Абхазии
Детский чемпионат по теннису прошел в Сухуме
20 июня, 16:25
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:16Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра
16:08Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 ноября
15:37Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни
15:20Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
14:50Ферзба об Александре Градском: говорят незаменимых нет, но он неповторим
13:45Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет в Сухуме
12:49Топчьян о гендерном насилии в Абхазии: цифры говорят, что проблема существует
12:36Две тысячи человек получили медицинскую помощь в мобильном госпитале в Сухуме
11:35Первый из Магакян: как "архитектор" основал врачебную династию в Абхазии
10:48Глобальный риск из-за штамма COVID-19 "омикрон" оценен как очень высокий
09:51Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в интернете
09:41Ученый о вакцинации от COVID-19 беременных с хроническими болезнями
09:15Импортное дело: как товары попадают в Абхазию
08:45ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
ВчераSputnik недели: поездки президента, новый "веер", стрельба и задержания
ВчераНазваны симптомы омикрон-штамма коронавируса
ВчераДополнительное время: Багателия о финальном матче Кубка Абхазии по футболу
ВчераКритикуют Россию и "Северный поток — 2": чего ждать от сменщиков Меркель
ВчераКомаровский о вакцинации детей от Covid-19: будет вкладом в шансы на прекращение пандемии
ВчераНазвана причина, которая может привести к голоду в беднейших странах мира