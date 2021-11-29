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Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
15:20 29.11.2021 (обновлено: 16:01 29.11.2021)
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
© Foto / Камилла Кербая
Турнир по теннису "Star Play" проходил в Казани с 26 по 28 ноября. В нем приняли участие спортсмены из городов России и Абхазии. Соревнования приурочены к подготовке спортсменов для участия в российском теннисном туре.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Теннисист из Абхазии Нестор Цужба занял первое место на турнире по теннису "Star Play” в Казани. Об этом Sputnik рассказала мама спортсмена Камилла Лакербая.
Нестору восемь лет, он учится в третьем классе, теннисом мальчик занимается уже четыре года.
По словам мамы мальчика, несмотря на возраст, он уже не раз занимал призовые места на городских, республиканских и всероссийских турнирах. Тренерует Нестора директор Республиканской теннисной школы Абхазии Элизабет Акуция.
"Ему очень нравится, он любит этот вид спорта. Все успехи и достижения Нестора - это благодаря тренеру, она к нему относится как к родному сыну. Ребенок просыпается со словами "когда у меня будет тренировка", ему очень нравится участие в турнирах", - рассказала она.
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
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© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
2/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
3/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
© Foto / Камилла КербаяТеннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
4/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
1/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
2/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
3/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
4/4
© Foto / Камилла Кербая
Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
Лакербая отметила, что в планах продолжать участвовать в различных турнирах, чтобы сталкиваться с достойными соперниками и повышать уровень мастерства. Сам Нестор пока что намерен связать свою жизнь с теннисом.
20 июня, 16:25