https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/tennisist-iz-abkhazii-stal-pobeditelem-turnira-v-kazani-1036526829.html

Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани

Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани

Турнир по теннису "Star Play" проходил в Казани с 26 по 28 ноября. В нем приняли участие спортсмены из городов России и Абхазии. Соревнования приурочены к... 29.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Теннисист из Абхазии Нестор Цужба занял первое место на турнире по теннису "Star Play” в Казани. Об этом Sputnik рассказала мама спортсмена Камилла Лакербая.Нестору восемь лет, он учится в третьем классе, теннисом мальчик занимается уже четыре года.По словам мамы мальчика, несмотря на возраст, он уже не раз занимал призовые места на городских, республиканских и всероссийских турнирах. Тренерует Нестора директор Республиканской теннисной школы Абхазии Элизабет Акуция."Ему очень нравится, он любит этот вид спорта. Все успехи и достижения Нестора - это благодаря тренеру, она к нему относится как к родному сыну. Ребенок просыпается со словами "когда у меня будет тренировка", ему очень нравится участие в турнирах", - рассказала она.Лакербая отметила, что в планах продолжать участвовать в различных турнирах, чтобы сталкиваться с достойными соперниками и повышать уровень мастерства. Сам Нестор пока что намерен связать свою жизнь с теннисом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210620/V-Sukhume-proshel-chempionat-po-tennisu-sredi-detey-1032662004.html

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