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Топчьян о гендерном насилии в Абхазии: цифры говорят, что проблема существует
Топчьян о гендерном насилии в Абхазии: цифры говорят, что проблема существует
О статистике обращений в кризисный центр для женщин и девочек, пострадавших от грубого и жестокого обращения в семье, рассказала Координатор кризисного центра... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
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Топчьян
Топчьян
С 25 ноября по 16 декабря проходит глобальная кампания "16 дней борьбы против насилия в отношении женщин и девочек", к которой более 10 лет присоединилась и Абхазия. Ежегодно в эти дни Ассоциация женщин Абхазии проводит информационную и просветительскую компанию, направленную на привлечение общества к проблеме.Координатор кризисного центра для женщин и девочек, пострадавших от грубого и жестокого обращения в семье Мариета Топчьян в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала о динамике обращений в центр за 4 года. "За все это время было около 750 обращений только в наш кризисный центр в Сухуме. Это очень большая цифра для Абхазии. С начала этого года в кризисный центр пришло более 200 женщин. Это говорит о том, что проблема существует. По всему миру признано, что обращается только 30 процентов людей, испытывающих на себе насилие. Надо учесть, что в нашей стране сильные традиционные установки, общество у нас патриархальное", - отметила Топчьян. В рамках глобальной кампании "16 дней борьбы против насилия в отношении женщин и девочек" Ассоциация женщин Абхазии приглашает к участию в вебинарах по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 20.00. Экспертами выступают специалисты, работающие с проблемами, связанными с насилием.
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Топчьян о гендерном насилии в Абхазии: цифры говорят, что проблема существует

12:49 29.11.2021
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Топчьян
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О статистике обращений в кризисный центр для женщин и девочек, пострадавших от грубого и жестокого обращения в семье, рассказала Координатор кризисного центра для женщин и девочек, пострадавших от грубого и жестокого обращения в семье Мариета Топчьян.
С 25 ноября по 16 декабря проходит глобальная кампания "16 дней борьбы против насилия в отношении женщин и девочек", к которой более 10 лет присоединилась и Абхазия. Ежегодно в эти дни Ассоциация женщин Абхазии проводит информационную и просветительскую компанию, направленную на привлечение общества к проблеме.
Координатор кризисного центра для женщин и девочек, пострадавших от грубого и жестокого обращения в семье Мариета Топчьян в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала о динамике обращений в центр за 4 года.
"За все это время было около 750 обращений только в наш кризисный центр в Сухуме. Это очень большая цифра для Абхазии. С начала этого года в кризисный центр пришло более 200 женщин. Это говорит о том, что проблема существует. По всему миру признано, что обращается только 30 процентов людей, испытывающих на себе насилие. Надо учесть, что в нашей стране сильные традиционные установки, общество у нас патриархальное", - отметила Топчьян.
В рамках глобальной кампании "16 дней борьбы против насилия в отношении женщин и девочек" Ассоциация женщин Абхазии приглашает к участию в вебинарах по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 20.00. Экспертами выступают специалисты, работающие с проблемами, связанными с насилием.
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