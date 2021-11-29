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Ученый о вакцинации от COVID-19 беременных с хроническими болезнями
Ученый о вакцинации от COVID-19 беременных с хроническими болезнями
Можно ли вакцинироваться от коронавируса беременным, которые стоят на учете с проблемами сердца, давления, почечной недостаточности или угрозой выкидыша... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T09:41+0300
2021-11-29T09:41+0300
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Асель Мусабекова
Асель Мусабекова
"Когда мы говорим о беременных, также, как и все остальные взрослые и дети тоже, есть беременные с сопутствующими заболеваниями, есть беременные без каких-либо хронических заболеваний, для которых COVID будет менее опасен. И тут очень важно сказать, что факторами для осложнения являются такие заболевания, как ожирение, диабет, хроническая почечная недостаточность, астма, аутоиммунные заболевания", - приводит слова Асель Мусабековой портал coronavirus2020.Все эти заболевания для беременных, как и для всех остальных людей, будут служить показанием к вакцинации, а не наоборот."Потому что это огромные факторы риска при ковиде. То есть беременность сама по себе фактор риска, плюс хронические заболевания, которые добавляют тяжести, если беременная заразится", - добавила эксперт.Противопоказанием к вакцинации беременных женщин, как и для все остальных, являются аллергия на компоненты вакцины, случаи тяжелой аллергии в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке), а также обострение любого хронического заболевания.
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Ученый о вакцинации от COVID-19 беременных с хроническими болезнями
09:41 29.11.2021 (обновлено: 09:56 29.11.2021)
Можно ли вакцинироваться от коронавируса беременным, которые стоят на учете с проблемами сердца, давления, почечной недостаточности или угрозой выкидыша, рассказала биолог и научный популяризатор Асель Мусабекова.
"Когда мы говорим о беременных, также, как и все остальные взрослые и дети тоже, есть беременные с сопутствующими заболеваниями, есть беременные без каких-либо хронических заболеваний, для которых COVID будет менее опасен. И тут очень важно сказать, что факторами для осложнения являются такие заболевания, как ожирение, диабет, хроническая почечная недостаточность, астма, аутоиммунные заболевания", - приводит слова Асель Мусабековой портал coronavirus2020.
Все эти заболевания для беременных, как и для всех остальных людей, будут служить показанием к вакцинации, а не наоборот.
"Потому что это огромные факторы риска при ковиде. То есть беременность сама по себе фактор риска, плюс хронические заболевания, которые добавляют тяжести, если беременная заразится", - добавила эксперт.
Противопоказанием к вакцинации беременных женщин, как и для все остальных, являются аллергия на компоненты вакцины, случаи тяжелой аллергии в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке), а также обострение любого хронического заболевания.