https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/agrba-ob-antivakserakh-chelovek-dolzhen-ponimat-chto-na-drugoy-chashe-vesov-est--slozhnosti--1036535754.html

Агрба об антиваксерах: человек должен понимать, что на другой чаше весов есть сложности

Агрба об антиваксерах: человек должен понимать, что на другой чаше весов есть сложности

О взаимодействии Московской абхазской диаспоры с Минздравом республики, о том, как можно было бы переубеждать антиваксеров, в эфире радио Sputnik рассказал... 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T12:07+0300

2021-11-30T12:07+0300

2021-11-30T12:07+0300

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Агрба Агрба

25 ноября в офисе Московской абхазской диаспоры прошла встреча с министром здравоохранения Эдуардом Бутба и главным врачом Сухумской инфекционной больницы Астамуром Гуния.Об итогах этой встречи, а также о своем отношении к вакцинации против коронавируса, в эфире радио Sputnik рассказал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Он считает, что создание в Абхазии некого "ковидного пропуска", могло бы способствовать улучшению эпидситуации. "В Абхазии все-таки самое главное не то, что надо что-то сделать. Могут создаваться правильные указы и приказы, но их исполнение очень сильно страдает. К примеру, у нас самые низкие тарифы за электроэнергию, но даже 40 копеек многие люди не платят. Придумать можно любые законы, издавать любые приказы, но сделать так, чтобы они выполнялись - самое сложное", - отметил Агрба.

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