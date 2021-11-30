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Агрба об антиваксерах: человек должен понимать, что на другой чаше весов есть сложности
Агрба об антиваксерах: человек должен понимать, что на другой чаше весов есть сложности
О взаимодействии Московской абхазской диаспоры с Минздравом республики, о том, как можно было бы переубеждать антиваксеров, в эфире радио Sputnik рассказал... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T12:07+0300
2021-11-30T12:07+0300
2021-11-30T12:07+0300
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25 ноября в офисе Московской абхазской диаспоры прошла встреча с министром здравоохранения Эдуардом Бутба и главным врачом Сухумской инфекционной больницы Астамуром Гуния.Об итогах этой встречи, а также о своем отношении к вакцинации против коронавируса, в эфире радио Sputnik рассказал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Он считает, что создание в Абхазии некого "ковидного пропуска", могло бы способствовать улучшению эпидситуации. "В Абхазии все-таки самое главное не то, что надо что-то сделать. Могут создаваться правильные указы и приказы, но их исполнение очень сильно страдает. К примеру, у нас самые низкие тарифы за электроэнергию, но даже 40 копеек многие люди не платят. Придумать можно любые законы, издавать любые приказы, но сделать так, чтобы они выполнялись - самое сложное", - отметил Агрба.
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Агрба об антиваксерах: человек должен понимать, что на другой чаше весов есть сложности
О взаимодействии Московской абхазской диаспоры с Минздравом республики, о том, как можно было бы переубеждать антиваксеров, в эфире радио Sputnik рассказал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
25 ноября в офисе Московской абхазской диаспоры прошла встреча с министром здравоохранения Эдуардом Бутба и главным врачом Сухумской инфекционной больницы Астамуром Гуния.
Об итогах этой встречи, а также о своем отношении к вакцинации против коронавируса, в эфире радио Sputnik рассказал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
"Считаю, что должны быть какие-то государственные меры, связанные с ограничениями для невакцинированных. Если человек не вакцинировался, то государство может, к примеру, ему не гарантировать бесплатное медицинское обслуживание, не позволять занимать определенные должности. Человек, который отказывается вакцинироваться, должен понимать, что на другой чаше весов есть какие-то сложности".
Беслан Агрба
Глава Московской абхазской диаспоры
Он считает, что создание в Абхазии некого "ковидного пропуска", могло бы способствовать улучшению эпидситуации.
"В Абхазии все-таки самое главное не то, что надо что-то сделать. Могут создаваться правильные указы и приказы, но их исполнение очень сильно страдает. К примеру, у нас самые низкие тарифы за электроэнергию, но даже 40 копеек многие люди не платят. Придумать можно любые законы, издавать любые приказы, но сделать так, чтобы они выполнялись - самое сложное", - отметил Агрба.