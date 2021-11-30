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Частный дом сгорел в селе Баслаху
Частный дом сгорел в селе Баслаху
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Частный бельэтажный дом сгорел в селе Баслаху Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Частный бельэтажный дом сгорел в селе Баслаху Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии.Сообщение о пожаре поступило в спасательное ведомство в 16:30. На место выехали два пожарных, одно спасательное и одно медицинское отделения ПСЧ Очамчыры. Отмечается, что к приезду сотрудников МЧС дом был полностью охвачен огнем, в результате пожара все строение выгорело.
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пожар, мчс абхазии

Частный дом сгорел в селе Баслаху

21:47 30.11.2021 (обновлено: 21:48 30.11.2021)
© Foto / МЧС АбхазииПожар в Очамчырском районе
Пожар в Очамчырском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Foto / МЧС Абхазии
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Частный бельэтажный дом сгорел в селе Баслаху Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии.
Сообщение о пожаре поступило в спасательное ведомство в 16:30. На место выехали два пожарных, одно спасательное и одно медицинское отделения ПСЧ Очамчыры.
Отмечается, что к приезду сотрудников МЧС дом был полностью охвачен огнем, в результате пожара все строение выгорело.
© Foto / МЧС АбхазииПожар в Очамчырском районе
Пожар в Очамчырском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
Пожар в Очамчырском районе
© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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