https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/chastnyy-dom-sgorel-v-rezultate-pozhara-v-sele-baslakhu-1036544890.html

Частный дом сгорел в селе Баслаху

Частный дом сгорел в селе Баслаху

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Частный бельэтажный дом сгорел в селе Баслаху Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

пожар

мчс абхазии

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Частный бельэтажный дом сгорел в селе Баслаху Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии.Сообщение о пожаре поступило в спасательное ведомство в 16:30. На место выехали два пожарных, одно спасательное и одно медицинское отделения ПСЧ Очамчыры. Отмечается, что к приезду сотрудников МЧС дом был полностью охвачен огнем, в результате пожара все строение выгорело.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пожар, мчс абхазии