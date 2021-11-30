https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-perspektivakh-khamsovoy-putiny--1036540230.html

Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины

Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины

О том, почему в ближайшее время не стоит ждать начала хамсовой путины, почему число рыбных предприятий в Абхазии больше, чем позволяют природные ресурсы, в... 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T16:47+0300

2021-11-30T16:47+0300

2021-11-30T16:47+0300

радио

гражданин и начальник

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Читанава Читанава

Читанава напомнил, что решение о старте хамсовой путины в Абхазии принимается в ноябре. "Зависит от того, какая царит погода. Хамса собирается в косяки при температуре морской воды 8-10 градусов. Сегодня температура морской воды 14 градусов выше нуля. Потому ожидать в ближайшее время начало хамсовой путины не приходится", - отметил Савелий Читанава. Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гражданин и начальник, аудио