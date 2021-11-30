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Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины
Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины
О том, почему в ближайшее время не стоит ждать начала хамсовой путины, почему число рыбных предприятий в Абхазии больше, чем позволяют природные ресурсы, в... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T16:47+0300
2021-11-30T16:47+0300
2021-11-30T16:47+0300
радио
гражданин и начальник
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Читанава напомнил, что решение о старте хамсовой путины в Абхазии принимается в ноябре. "Зависит от того, какая царит погода. Хамса собирается в косяки при температуре морской воды 8-10 градусов. Сегодня температура морской воды 14 градусов выше нуля. Потому ожидать в ближайшее время начало хамсовой путины не приходится", - отметил Савелий Читанава. Подробности слушайте в аудиофайле.
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гражданин и начальник, аудио
Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины
О том, почему в ближайшее время не стоит ждать начала хамсовой путины, почему число рыбных предприятий в Абхазии больше, чем позволяют природные ресурсы, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
Читанава напомнил, что решение о старте хамсовой путины в Абхазии принимается в ноябре.
"Зависит от того, какая царит погода. Хамса собирается в косяки при температуре морской воды 8-10 градусов. Сегодня температура морской воды 14 градусов выше нуля. Потому ожидать в ближайшее время начало хамсовой путины не приходится", - отметил Савелий Читанава.
Подробности слушайте в аудиофайле.