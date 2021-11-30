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Косилов о зимнем отдыхе россиян: оживился период новогодних праздников для Абхазии
Косилов о зимнем отдыхе россиян: оживился период новогодних праздников для Абхазии
Руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов в эфире радио Sputnik рассказал, что предлагают отели Абхазии туристам в новогодние... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
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Косилов
Косилов
Абхазия вошла в список популярных направлений для отдыха на Новый год, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя ЛомидзеО тенденциях бронирования туров а Абхазию в новогодние каникулы, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов. Он сообщил, что в Абхазии 70 отелей предлагают размещение в новогодние праздники, среди которых отели как эконом класса, так и высокого. Это составляет треть от общего количества туробъектов. По словам Сергея Косилова, на сегодняшний день наблюдается самый большой прирост, если сравнивать с предыдущими годами, и 2021 год будет еще более удачным, чем 2020 год. "Оживился период новогодних праздников для Абхазии - тенденция этого года", - отметил Косилов. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Косилов о зимнем отдыхе россиян: оживился период новогодних праздников для Абхазии

14:00 30.11.2021
Радио
Косилов
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Руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов в эфире радио Sputnik рассказал, что предлагают отели Абхазии туристам в новогодние праздники.
Абхазия вошла в список популярных направлений для отдыха на Новый год, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе
О тенденциях бронирования туров а Абхазию в новогодние каникулы, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов.
Он сообщил, что в Абхазии 70 отелей предлагают размещение в новогодние праздники, среди которых отели как эконом класса, так и высокого. Это составляет треть от общего количества туробъектов.
По словам Сергея Косилова, на сегодняшний день наблюдается самый большой прирост, если сравнивать с предыдущими годами, и 2021 год будет еще более удачным, чем 2020 год.
"Оживился период новогодних праздников для Абхазии - тенденция этого года", - отметил Косилов.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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