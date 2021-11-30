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Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год

Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год

Утвержденный проект республиканского бюджета на 2022 год Кабинет министров направит на голосование в Парламент страны. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T11:27+0300

2021-11-30T11:27+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил проект постановления республиканского бюджета на 2022 год на заседании во вторник 30 ноября.Главный финансовый документ страны представил вице-премьер, министр финансов страны Владимир Делба.Он рассказал о доходной и расходный части бюджета страны, в частности, заметил, что в 2022 году на сферу здравоохранения будет направлено 441 миллионов рублей.Общий объем государственного бюджета на 2022 год по доходам утвержден в сумме 11 миллиардов 753 миллиона 437 тысяч рублей, по расходам в сумме 12 миллиардов 293 миллионов 112 тысяч. Дефицит госбюджета составит – 539 миллионов 675 тысяч рублей.Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год утвержден в сумме 9 миллиардов 430 миллионов 558 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии в сумме 4 миллиарда 376 миллионов 513 тысяч рублей, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы в сумме 1 миллиард 350 миллионов рублей.В 2022 году прогнозируется увеличение доходов государственного бюджета Абхазии по отношению к 2021 году на общую сумму 1 миллиард 289 миллионов 574 тысяч рублей. Рост обусловлен изменением доходов в виде собственных налоговых и неналоговых поступлений на сумму 736 миллионов 934 тысяч рублей и безвозмездных поступлений из России на сумму 552 миллиона 640 тысяч рублей.Также Кабмин утвердил общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 миллиардов 970 миллионов 233 тысяч рублей. Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год в сумме 539 миллиона 675 тысяч рублей.Согласно документу, установлен верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2023 года в сумме 564 миллиона 470 тысяч рублей, а также верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2023 года в сумме 1 191 миллионов 943 тысяч рублей.Программа республиканского внутреннего заимствования на 2022 год составила 564 миллиона 470 тысяч рублей.Проект закона предполагает погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Россией в сумме 84 миллиона 178 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Kurs-na-rost-dokhodov-Minfin-otchitalsya-o-postupleniyakh-v-gosbyudzhet--1033187309.html

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