https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/putin-rasskazal-budet-li-on-ballotirovatsya-v-2024-godu-1036543217.html

Путин рассказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году

Путин рассказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году

Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Так российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

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Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Так российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год. "Мое переизбрание — не цель России", - отметил он. А чего бы Путину хотелось для страны в будущем? Ответ на этот вопрос смотите в видеофрагменте Sputnik c форума "Россия вперёд".

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видео, россия, владимир путин, мультимедиа, видео