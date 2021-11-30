https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/putin-rasskazal-budet-li-on-ballotirovatsya-v-2024-godu-1036543217.html
Путин рассказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году
Путин рассказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году
Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Так российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T20:12+0300
2021-11-30T20:12+0300
2021-11-30T20:12+0300
видео
россия
владимир путин
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036542289_0:34:1035:616_1920x0_80_0_0_72b788d9c600f9fac7f8abec860e99fd.png
Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Так российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год. "Мое переизбрание — не цель России", - отметил он. А чего бы Путину хотелось для страны в будущем? Ответ на этот вопрос смотите в видеофрагменте Sputnik c форума "Россия вперёд".
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036542289_214:0:1035:616_1920x0_80_0_0_37c7debe3c0eb7f8fa8a07630ea5c393.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, владимир путин, мультимедиа, видео
Путин рассказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году
Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Так российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год.
"Мое переизбрание — не цель России", - отметил он.
А чего бы Путину хотелось для страны в будущем? Ответ на этот вопрос смотите в видеофрагменте Sputnik c форума "Россия вперёд".