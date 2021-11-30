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Путин рассказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году
Путин рассказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году
Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Так российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
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Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Так российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год. "Мое переизбрание — не цель России", - отметил он. А чего бы Путину хотелось для страны в будущем? Ответ на этот вопрос смотите в видеофрагменте Sputnik c форума "Россия вперёд".
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видео, россия, владимир путин, мультимедиа, видео

Путин рассказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году

20:12 30.11.2021
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Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Так российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год.
"Мое переизбрание — не цель России", - отметил он.
А чего бы Путину хотелось для страны в будущем? Ответ на этот вопрос смотите в видеофрагменте Sputnik c форума "Россия вперёд".
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