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Россия во власти непогоды: ливни, ураган, метель
Россия во власти непогоды: ливни, ураган, метель
Россия оказалась во власти непогоды во вторник, 30 ноября. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T15:46+0300
2021-11-30T15:46+0300
2021-11-30T15:46+0300
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Сразу на несколько регионов обрушились ливни, ураганы и метели. В Сочи объявлено экстренное предупреждение до 2 декабря. В Москве из-за сильного ветра повалены деревья и разрушены строительные леса. Дальний Восток замело снегом, а в Крыму из-за шторма пострадали 6 человек.
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видео, россия, мультимедиа, видео
Россия во власти непогоды: ливни, ураган, метель
Россия оказалась во власти непогоды во вторник, 30 ноября.
Сразу на несколько регионов обрушились ливни, ураганы и метели. В Сочи объявлено экстренное предупреждение до 2 декабря.
В Москве из-за сильного ветра повалены деревья и разрушены строительные леса.
Дальний Восток замело снегом, а в Крыму из-за шторма пострадали 6 человек.