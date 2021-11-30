https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/rossiya-vo-vlasti-nepogody-livni-uragan-metel-1036539305.html

Россия во власти непогоды: ливни, ураган, метель

Россия во власти непогоды: ливни, ураган, метель

Россия оказалась во власти непогоды во вторник, 30 ноября. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

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Сразу на несколько регионов обрушились ливни, ураганы и метели. В Сочи объявлено экстренное предупреждение до 2 декабря. В Москве из-за сильного ветра повалены деревья и разрушены строительные леса. Дальний Восток замело снегом, а в Крыму из-за шторма пострадали 6 человек.

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