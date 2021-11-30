Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/rossiya-vo-vlasti-nepogody-livni-uragan-metel-1036539305.html
Россия во власти непогоды: ливни, ураган, метель
Россия во власти непогоды: ливни, ураган, метель
Россия оказалась во власти непогоды во вторник, 30 ноября. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T15:46+0300
2021-11-30T15:46+0300
видео
россия
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036537965_0:33:699:426_1920x0_80_0_0_363ac507d00b0862025c28be2781a709.png
Сразу на несколько регионов обрушились ливни, ураганы и метели. В Сочи объявлено экстренное предупреждение до 2 декабря. В Москве из-за сильного ветра повалены деревья и разрушены строительные леса. Дальний Восток замело снегом, а в Крыму из-за шторма пострадали 6 человек.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036537965_43:0:654:458_1920x0_80_0_0_0e4ebc84bd6d6f8f5a27a0b14b165dfc.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, россия, мультимедиа, видео

Россия во власти непогоды: ливни, ураган, метель

15:46 30.11.2021
© Видео РИА
Подписаться на
Россия оказалась во власти непогоды во вторник, 30 ноября.
Сразу на несколько регионов обрушились ливни, ураганы и метели. В Сочи объявлено экстренное предупреждение до 2 декабря.
В Москве из-за сильного ветра повалены деревья и разрушены строительные леса.
Дальний Восток замело снегом, а в Крыму из-за шторма пострадали 6 человек.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:00Путина хамсы в Абхазии задерживается из-за погодных условий
18:28Срок действия ПЦР-теста в России ограничат 48 часами
17:35СГБ изъяла более 90 майнинг-аппаратов за три дня и раскрыла имена владельцев
17:00Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 декабря
16:47Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины
16:30Путин призвал Украину наладить отношения с Россией
16:00Нанба сообщил о перевыполнении плана по налогам и сборам в 2021 году
15:50Проекты НПО должны проходить обязательное согласование в МИД Абхазии
15:20Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России
14:28Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился более чем в два раза
14:00Косилов о зимнем отдыхе россиян: оживился период новогодних праздников для Абхазии
13:33Министр здравоохранения: эпидобстановка в Абхазии остается достаточно сложной
12:40Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию
12:07Агрба об антиваксерах: человек должен понимать, что на другой чаше весов есть сложности
11:45Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID в Абхазии в 2021 году
11:27Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год
10:20Гинцбург назвал сроки разработка вакцины против омикрон-штамма COVID
09:41Вирусолог дал прогноз динамики заболеваемости коронавирусом
09:20Часть Абхазии временно останется без света из-за ремонта линии "Шешелети-1"
09:15Почему предложение Эрдогана "помирить Украину с Россией" будет отвергнуто