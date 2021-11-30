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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/v-abkhazii-zafiksirovano-esche-144-sluchaya-koronavirusnoy-infektsii-1036545683.html
В Абхазии зафиксировано еще 144 случая коронавирусной инфекции
В Абхазии зафиксировано еще 144 случая коронавирусной инфекции
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба оценивает эпидемиологическую ситуацию в республике достаточно сложной. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T22:23+0300
2021-11-30T22:23+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. В Абхазии выявили 144 случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки, было протестировано 606 человек, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 59 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Гагрской ЦРБ также 18, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 72 пациента, шесть человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34937. Зарегистрировано 527 летальных случаев. Выздоровели 28707 человек.
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В Абхазии зафиксировано еще 144 случая коронавирусной инфекции

22:23 30.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОткрытие Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Открытие Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба оценивает эпидемиологическую ситуацию в республике достаточно сложной.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. В Абхазии выявили 144 случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки, было протестировано 606 человек, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 59 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Гагрской ЦРБ также 18, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 72 пациента, шесть человек в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34937. Зарегистрировано 527 летальных случаев. Выздоровели 28707 человек.
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