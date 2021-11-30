https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/virusolog-dal-prognoz-dinamiki-zabolevaemosti-koronavirusom--1036520538.html

Вирусолог дал прогноз динамики заболеваемости коронавирусом

Вирусолог дал прогноз динамики заболеваемости коронавирусом

Осенняя волна COVID-19 близится к завершению, но расслабляться рано, надо готовиться к возможному пятому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией... 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T09:41+0300

2021-11-30T09:41+0300

2021-11-30T11:41+0300

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Чепурнов Чепурнов

В некоторых регионах России уже несколько дней фиксируется снижение ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19. Такая динамика может означать только одно – волна заболеваемости пошла на спад, считает руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Страна "перевалила" через пик заболеваемости COVID-19, уверен он."Надежда на окончание волны уже появилась. Нескольких дней снижения заболеваемости было мало для понимания ситуации, тем более, что в Москве колебания были, но сейчас уже точно. Я думаю, что через пик (заболеваемости COVID-19, – ред.) мы перевалили. Теперь будет снижение. Перелом в прошлом году произошел в конце декабря, в этом году получилось раньше", – сказал Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik.Несмотря на хорошие перспективы, вирусолог призвал россиян не расслабляться. Спад одной волны означает, что пора готовиться к следующей, к возможному пятому всплеску COVID-19, полагает он."Самое важное – это вакцинация. Если мы получим очень высокое количество людей, встречавшихся с коронавирусом в той или иной форме, то только тогда мы получим определенную защиту против пятой волны COVID-19. Да, вакцинированные могут заболеть, но они легче переносят COVID-19, а потом у них появляется дополнительный иммунитет", – подчеркнул Александр Чепурнов.Вирусолог рекомендует вакцинироваться или ревакцинироваться в ближайшее время, потому что окончание волны COVID-19 не означает полного исчезновения коронавируса в России.

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