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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/aktsiya-po-besplatnomu-obsledovaniyu-na-vich-i-gepatit-proshla-v-sukhume-1036549852.html
Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит прошла в Сухуме
Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит прошла в Сухуме
Обследование проводили экспресс-методом в мобильной лаборатории. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T13:15+0300
2021-12-01T13:15+0300
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканский кожно-венерологический диспансер и Центр СПИД в среду 1 декабря провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.Каждый желающий мог пройти бесплатное обследование на такие заболевания как ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. Обследование проводили экспресс-методом в мобильной лаборатории. В течение 20 минут человек мог получить конфиденциальные ответы по результатам анализов.За этот год в республике уже выявили 60 человек с ВИЧ, это не больше показателей за прошлый год. По всей стране инфицированных свыше тысячи человек, сообщила она."С препаратами у нас проблем нет, пациенты получают все своевременно без перебоев. Пациент в стадии СПИД может хорошо себя чувствовать, как мы все, ВИЧ – это начало стадии, когда пока нет симптомов. После того, как пациенту диагноз, с момента заражения до проявления каких-либо заболеваний, проходит от семи до 10 лет. На сегодняшний день, ВИЧ является хорошо контролируемое препаратами заболевание, пациенты живут довольно долго", - сказала Топурия.Андрей никогда не жаловался на какие-то болезни, но узнав об акции решил прийти, проверить есть у него ВИЧ или гепатит.Впервые Всемирный день борьбы со СПИД й повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201201/Archeliya-rasskazala-o-posledstviyakh-koronavirusa-dlya-VICh-infitsirovannykh--1031380771.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200310/Vtoroy-patsient-za-vsyu-istoriyu-izlechilsya-ot-VICh-1029614134.html
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медицина, спид, абхазия

Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит прошла в Сухуме

13:15 01.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит
Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Обследование проводили экспресс-методом в мобильной лаборатории.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканский кожно-венерологический диспансер и Центр СПИД в среду 1 декабря провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
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Каждый желающий мог пройти бесплатное обследование на такие заболевания как ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. Обследование проводили экспресс-методом в мобильной лаборатории. В течение 20 минут человек мог получить конфиденциальные ответы по результатам анализов.
"Хочется сказать, что люди приходят, заботятся о своем здоровье, каждый хочет знать о своем статусе, это очень актуально. Если ты знаешь о своем статусе, то обезопасишь себя и окружающих. Эта акция проходит ежегодно, сейчас из-за COVID-19 мы не выезжаем в районы республики, но в прошлые годы посещали и районы", - сказала главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия.
За этот год в республике уже выявили 60 человек с ВИЧ, это не больше показателей за прошлый год. По всей стране инфицированных свыше тысячи человек, сообщила она.
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"С препаратами у нас проблем нет, пациенты получают все своевременно без перебоев. Пациент в стадии СПИД может хорошо себя чувствовать, как мы все, ВИЧ – это начало стадии, когда пока нет симптомов. После того, как пациенту диагноз, с момента заражения до проявления каких-либо заболеваний, проходит от семи до 10 лет. На сегодняшний день, ВИЧ является хорошо контролируемое препаратами заболевание, пациенты живут довольно долго", - сказала Топурия.
Андрей никогда не жаловался на какие-то болезни, но узнав об акции решил прийти, проверить есть у него ВИЧ или гепатит.

"Мы не знаем, какие болезни могут быть в нашем организме, поэтому, пришел в эту мобильную лабораторию. Времени это занимает немного, а польза может быть существенной, потому как если у меня есть какая-то из этих болезней, то выявить нужно на ранней стадии, чтобы легче было лечиться", - говорит он.

Впервые Всемирный день борьбы со СПИД й повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.
В Абхазии
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