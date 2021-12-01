https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/aktsiya-po-besplatnomu-obsledovaniyu-na-vich-i-gepatit-proshla-v-sukhume-1036549852.html

Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит прошла в Сухуме

Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит прошла в Сухуме

Обследование проводили экспресс-методом в мобильной лаборатории. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T13:15+0300

2021-12-01T13:15+0300

2021-12-01T13:15+0300

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканский кожно-венерологический диспансер и Центр СПИД в среду 1 декабря провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.Каждый желающий мог пройти бесплатное обследование на такие заболевания как ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. Обследование проводили экспресс-методом в мобильной лаборатории. В течение 20 минут человек мог получить конфиденциальные ответы по результатам анализов.За этот год в республике уже выявили 60 человек с ВИЧ, это не больше показателей за прошлый год. По всей стране инфицированных свыше тысячи человек, сообщила она."С препаратами у нас проблем нет, пациенты получают все своевременно без перебоев. Пациент в стадии СПИД может хорошо себя чувствовать, как мы все, ВИЧ – это начало стадии, когда пока нет симптомов. После того, как пациенту диагноз, с момента заражения до проявления каких-либо заболеваний, проходит от семи до 10 лет. На сегодняшний день, ВИЧ является хорошо контролируемое препаратами заболевание, пациенты живут довольно долго", - сказала Топурия.Андрей никогда не жаловался на какие-то болезни, но узнав об акции решил прийти, проверить есть у него ВИЧ или гепатит.Впервые Всемирный день борьбы со СПИД й повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201201/Archeliya-rasskazala-o-posledstviyakh-koronavirusa-dlya-VICh-infitsirovannykh--1031380771.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200310/Vtoroy-patsient-za-vsyu-istoriyu-izlechilsya-ot-VICh-1029614134.html

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