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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/bolee-140-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-odin-chelovek-skonchalsya--1036559357.html
Более 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался
Более 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35080 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795... 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T22:20+0300
2021-12-01T22:25+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 143 человек из 611 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 16, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Более 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался

22:20 01.12.2021 (обновлено: 22:25 01.12.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Лаборатория
Лаборатория - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35080 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795 человек.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 143 человек из 611 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 74 лет с диагнозом коронавирус.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.
© Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 16, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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