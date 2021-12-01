https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/bolee-140-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-odin-chelovek-skonchalsya--1036559357.html

Более 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался

Более 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35080 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795... 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T22:20+0300

2021-12-01T22:20+0300

2021-12-01T22:25+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 143 человек из 611 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 16, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19