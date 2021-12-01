https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/bolee-140-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-odin-chelovek-skonchalsya--1036559357.html
Более 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался
Более 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35080 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795... 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T22:20+0300
2021-12-01T22:20+0300
2021-12-01T22:25+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1b/1036080600_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f3646d34484cecbb1162292310ea08f2.jpg
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 143 человек из 611 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 16, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1b/1036080600_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_77d705fe6b5db41c31d8d20a1782d130.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался
22:20 01.12.2021 (обновлено: 22:25 01.12.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35080 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795 человек.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 143 человек из 611 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 74 лет с диагнозом коронавирус.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 16, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья.