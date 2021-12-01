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Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"
Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"
Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T17:31+0300
2021-12-01T17:31+0300
2021-12-01T17:31+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
охрана историко-культурного наследия
абхазия
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса "Баслат-ГЭС". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.Согласно закону "Об историко-культурном наследии", объекты историко-культурного наследия, находящиеся в госсобственности, не подлежат приватизации. При этом изменение субъекта собственности объекта историко-культурного наследия, находящегося в госсобственности, определяется решением Парламента. В случае с "Баслат-ГЭС" такое решение Народным Собранием принято не было. Прокуратура направила в Верховный суд Абхазии административное исковое заявление о признании Постановлений Кабмина недействующими со дня принятия.В состав имущественного комплекса "Баслат-ГЭС", расположенного в Сухумском районе, входит здание гидроэлектростанции, здание мастерской, здание мастерской, дамба с отводным каналом. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей.
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генеральная прокуратура абхазии, охрана историко-культурного наследия, абхазия
Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"
Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik.
Генеральная прокуратура Абхазии провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса "Баслат-ГЭС". Об этом сообщается на сайте
Генпрокуратуры.
По итогам проверки установлено, что Постановления Кабмина о включении "Баслат-ГЭС" в перечень объектов, подлежащих приватизации, нарушает законы "Об охране историко-культурного наследия" и "Об электроэнергетике".
Согласно закону "Об историко-культурном наследии", объекты историко-культурного наследия, находящиеся в госсобственности, не подлежат приватизации.
При этом изменение субъекта собственности объекта историко-культурного наследия, находящегося в госсобственности, определяется решением Парламента. В случае с "Баслат-ГЭС" такое решение Народным Собранием принято не было.
Прокуратура направила в Верховный суд Абхазии административное исковое заявление о признании Постановлений Кабмина недействующими со дня принятия.
В состав имущественного комплекса "Баслат-ГЭС", расположенного в Сухумском районе, входит здание гидроэлектростанции, здание мастерской, здание мастерской, дамба с отводным каналом. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей.