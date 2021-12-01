Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/genprokuratura-proverila-zakonnost-protsedury-privatizatsii-baslat-ges-1036555097.html
Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"
Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"
Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T17:31+0300
2021-12-01T17:31+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
охрана историко-культурного наследия
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101639/58/1016395852_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_2a7a2021e1e8e04d46288b3821abaaeb.jpg
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса "Баслат-ГЭС". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.Согласно закону "Об историко-культурном наследии", объекты историко-культурного наследия, находящиеся в госсобственности, не подлежат приватизации. При этом изменение субъекта собственности объекта историко-культурного наследия, находящегося в госсобственности, определяется решением Парламента. В случае с "Баслат-ГЭС" такое решение Народным Собранием принято не было. Прокуратура направила в Верховный суд Абхазии административное исковое заявление о признании Постановлений Кабмина недействующими со дня принятия.В состав имущественного комплекса "Баслат-ГЭС", расположенного в Сухумском районе, входит здание гидроэлектростанции, здание мастерской, здание мастерской, дамба с отводным каналом. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101639/58/1016395852_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_cb827aa2e4b64e747151f5c04a8ef646.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
генеральная прокуратура абхазии, охрана историко-культурного наследия, абхазия

Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"

17:31 01.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукГенеральная прокуратура Абхазии
Генеральная прокуратура Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса "Баслат-ГЭС". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По итогам проверки установлено, что Постановления Кабмина о включении "Баслат-ГЭС" в перечень объектов, подлежащих приватизации, нарушает законы "Об охране историко-культурного наследия" и "Об электроэнергетике".
Согласно закону "Об историко-культурном наследии", объекты историко-культурного наследия, находящиеся в госсобственности, не подлежат приватизации.
При этом изменение субъекта собственности объекта историко-культурного наследия, находящегося в госсобственности, определяется решением Парламента. В случае с "Баслат-ГЭС" такое решение Народным Собранием принято не было.
Прокуратура направила в Верховный суд Абхазии административное исковое заявление о признании Постановлений Кабмина недействующими со дня принятия.
В состав имущественного комплекса "Баслат-ГЭС", расположенного в Сухумском районе, входит здание гидроэлектростанции, здание мастерской, здание мастерской, дамба с отводным каналом. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:25Объявлены лауреаты премии имени Фазиля Искандера
18:55Как российский истребитель Су-35С стал "убийцей" авианосцев
18:25Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укреплять потенциал Грузии и Украины
17:50Посредник: Гулария о деятельности Пенсионного фонда и отставаниях от графика выплат
17:31Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"
17:02Биржевая цена бензина в России опустилась ниже уровней конца 2020 года
16:20Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе
15:50Путин: Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток
14:50Минпросвещения Абхазии закупило школьный инвентарь впервые с 2018 года
14:20Несколько домов и насосную станцию подтопило в Гагре в результате шторма
13:50Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 декабря
13:26Топурия рассказала об особенностях течения коронавируса у ВИЧ-инфицированных
13:15Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит прошла в Сухуме
12:18Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ
12:15Лавров заявил, что России продолжит жестко реагировать на недружественные шаги НАТО
11:35Находившегося в бегах 22 года и скрывавшегося в Абхазии преступника задержали в Сочи
11:10Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег
10:45Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
10:15Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
09:45Распространение, мутации и симптомы: что защитит от омикрон-штамма COVID-19