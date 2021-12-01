https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/genprokuratura-proverila-zakonnost-protsedury-privatizatsii-baslat-ges-1036555097.html

Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"

Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"

Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T17:31+0300

2021-12-01T17:31+0300

2021-12-01T17:31+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

охрана историко-культурного наследия

абхазия

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса "Баслат-ГЭС". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.Согласно закону "Об историко-культурном наследии", объекты историко-культурного наследия, находящиеся в госсобственности, не подлежат приватизации. При этом изменение субъекта собственности объекта историко-культурного наследия, находящегося в госсобственности, определяется решением Парламента. В случае с "Баслат-ГЭС" такое решение Народным Собранием принято не было. Прокуратура направила в Верховный суд Абхазии административное исковое заявление о признании Постановлений Кабмина недействующими со дня принятия.В состав имущественного комплекса "Баслат-ГЭС", расположенного в Сухумском районе, входит здание гидроэлектростанции, здание мастерской, здание мастерской, дамба с отводным каналом. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей.

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генеральная прокуратура абхазии, охрана историко-культурного наследия, абхазия