https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/infektsionist-rasskazal-chto-izvestno-na-segodnya-ob-omikron-shtamme-covid-19-1036547363.html

Инфекционист рассказал, что известно на сегодня об омикрон-штамме COVID-19

Инфекционист рассказал, что известно на сегодня об омикрон-штамме COVID-19

Российский инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik прокомментировал появление новой мутации COVID, омикрон-штамма, выявленной в Южной... 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T18:42+0300

2021-12-01T18:42+0300

2021-12-01T18:42+0300

радио

подкасты коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036547329_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_a431abed0afe4e3ca6495144fb2425a2.jpg

Инфекционист рассказал, что известно на сегодня об омикрон-штамме COVID-19 Инфекционист рассказал, что известно на сегодня об омикрон-штамме COVID-19

О новом штамме коронавируса под названием "омикрон" пока мало известно, в данный момент происходит исследование этого вируса, сообщил специалист. В частности, институт имени Гамалеи занимается изучением устойчивости уже готовых антител к новому варианту COVID – насколько помогает прививка или насколько защищен от нового штамма человек, переболевший коронавирусом ранее.Уже известно на сегодняшний день, что вирус стал более заразным и он, вероятнее всего, будет вытеснять штамм дельта, но по мнению врача, это не должно сильно пугать. Оснований для паники нет, подчеркнул Тимаков.По словам медика, новый штамм мутирует в сторону более длительного нахождения в организме, ухода от иммунного ответа, но никак не в сторону летальности, поэтому если будет развиваться неблагоприятный сценарий, когда вирус захватывает весь мир и вытесняет более патогенный штамм дельта, но при этом он будет меньше вызывать серьезную болезнь, то катастрофы в этом никакой нет, подчеркнул Тимаков.Нужно время – минимум две недели на то, чтобы понимать, что происходит дальше с пациентами, переболевшими новым вариантом коронавируса в ЮАР и других странах, чтобы оценить перспективы развития заболеваемости, потому что осложнения и летальные исходы – это отсроченные последствия по сравнению с заражением, нужно смотреть динамику, сообщил врач.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио