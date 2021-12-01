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Инфекционист рассказал, что известно на сегодня об омикрон-штамме COVID-19
Инфекционист рассказал, что известно на сегодня об омикрон-штамме COVID-19
Российский инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik прокомментировал появление новой мутации COVID, омикрон-штамма, выявленной в Южной... 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T18:42+0300
2021-12-01T18:42+0300
2021-12-01T18:42+0300
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Инфекционист рассказал, что известно на сегодня об омикрон-штамме COVID-19
Инфекционист рассказал, что известно на сегодня об омикрон-штамме COVID-19
О новом штамме коронавируса под названием "омикрон" пока мало известно, в данный момент происходит исследование этого вируса, сообщил специалист. В частности, институт имени Гамалеи занимается изучением устойчивости уже готовых антител к новому варианту COVID – насколько помогает прививка или насколько защищен от нового штамма человек, переболевший коронавирусом ранее.Уже известно на сегодняшний день, что вирус стал более заразным и он, вероятнее всего, будет вытеснять штамм дельта, но по мнению врача, это не должно сильно пугать. Оснований для паники нет, подчеркнул Тимаков.По словам медика, новый штамм мутирует в сторону более длительного нахождения в организме, ухода от иммунного ответа, но никак не в сторону летальности, поэтому если будет развиваться неблагоприятный сценарий, когда вирус захватывает весь мир и вытесняет более патогенный штамм дельта, но при этом он будет меньше вызывать серьезную болезнь, то катастрофы в этом никакой нет, подчеркнул Тимаков.Нужно время – минимум две недели на то, чтобы понимать, что происходит дальше с пациентами, переболевшими новым вариантом коронавируса в ЮАР и других странах, чтобы оценить перспективы развития заболеваемости, потому что осложнения и летальные исходы – это отсроченные последствия по сравнению с заражением, нужно смотреть динамику, сообщил врач.
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Инфекционист рассказал, что известно на сегодня об омикрон-штамме COVID-19
Российский инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik прокомментировал появление новой мутации COVID, омикрон-штамма, выявленной в Южной Африке и пришедшей в Европу.
О новом штамме коронавируса под названием "омикрон" пока мало известно, в данный момент происходит исследование этого вируса, сообщил специалист. В частности, институт имени Гамалеи занимается изучением устойчивости уже готовых антител к новому варианту COVID – насколько помогает прививка или насколько защищен от нового штамма человек, переболевший коронавирусом ранее.
Уже известно на сегодняшний день, что вирус стал более заразным и он, вероятнее всего, будет вытеснять штамм дельта, но по мнению врача, это не должно сильно пугать. Оснований для паники нет, подчеркнул Тимаков.
"Мы не знаем, что это за штамм, не знаем, как он себя ведет, потому что если мы посмотрим клиническую картину течения заболевания, то увидим, что на данном этапе нет ни одного летального случая после этого вируса, это первое, а второе, - очень малое количество госпитализаций, значит, протекает он более благонадежно, чем все остальные штаммы, и человек, у которого он смутировал, он не умер", ― рассказал Тимаков.
По словам медика, новый штамм мутирует в сторону более длительного нахождения в организме, ухода от иммунного ответа, но никак не в сторону летальности, поэтому если будет развиваться неблагоприятный сценарий, когда вирус захватывает весь мир и вытесняет более патогенный штамм дельта, но при этом он будет меньше вызывать серьезную болезнь, то катастрофы в этом никакой нет, подчеркнул Тимаков.
Нужно время – минимум две недели на то, чтобы понимать, что происходит дальше с пациентами, переболевшими новым вариантом коронавируса в ЮАР и других странах, чтобы оценить перспективы развития заболеваемости, потому что осложнения и летальные исходы – это отсроченные последствия по сравнению с заражением, нужно смотреть динамику, сообщил врач.