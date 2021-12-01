https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/kabmin-abkhazii-ustanovil-novye-predelnye-roznichnye-tseny-na-szhizhennyy-gaz-1036549028.html
Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ
Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ
Абхазия закупает сжиженный газ в России, так как там выросли закупочные цены, это привело к росту розничных цен и в республике. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T12:18+0300
2021-12-01T12:18+0300
2021-12-01T13:32+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ, соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. В постановлении отмечается, что предприятия, осуществляющие реализацию сжиженного газа, обязаны оснастить газозаправочные станции и газоразвозочные автомобили информационными табличками. Ранее председатель компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа заявлял Sputnik, что с 23 августа стоимость одного баллона газа составит 1000 рублей.
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общество, газ, абхазия, кабмин абхазии
Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ
12:18 01.12.2021 (обновлено: 13:32 01.12.2021)
Абхазия закупает сжиженный газ в России, так как там выросли закупочные цены, это привело к росту розничных цен и в республике.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik
. Кабинет министров Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ, соответствующее постановление опубликовано
на сайте Кабмина.
В постановлении отмечается, что предприятия, осуществляющие реализацию сжиженного газа, обязаны оснастить газозаправочные станции и газоразвозочные автомобили информационными табличками.
Ранее председатель компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа заявлял Sputnik, что с 23 августа стоимость одного баллона газа составит 1000 рублей.