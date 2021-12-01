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Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ
Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ
Абхазия закупает сжиженный газ в России, так как там выросли закупочные цены, это привело к росту розничных цен и в республике. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T12:18+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ, соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. В постановлении отмечается, что предприятия, осуществляющие реализацию сжиженного газа, обязаны оснастить газозаправочные станции и газоразвозочные автомобили информационными табличками. Ранее председатель компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа заявлял Sputnik, что с 23 августа стоимость одного баллона газа составит 1000 рублей.
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общество, газ, абхазия, кабмин абхазии

Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ

12:18 01.12.2021 (обновлено: 13:32 01.12.2021)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМонеты номиналам десять рублем на газовой плите.
Монеты номиналам десять рублем на газовой плите. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
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Абхазия закупает сжиженный газ в России, так как там выросли закупочные цены, это привело к росту розничных цен и в республике.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ, соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.
В постановлении отмечается, что предприятия, осуществляющие реализацию сжиженного газа, обязаны оснастить газозаправочные станции и газоразвозочные автомобили информационными табличками.
Ранее председатель компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа заявлял Sputnik, что с 23 августа стоимость одного баллона газа составит 1000 рублей.
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