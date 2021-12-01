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Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег
Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег
О том, каким выдастся первый зимний месяц в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института... 01.12.2021, Sputnik Абхазия
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Ахсалба
Ахсалба
Ахсалба отметила, что начало зимнего месяца будет сопровождаться дождями, в горах возможен мокрый снег, распогодится лишь в пятницу, но температура воздуха понизится. "Дневные температуры в приморских районах будут 13 градусов с понижением до 8-9 градусов. В предгорных и горных районов температура ниже на 5 градусов, в ночное время температура воздуха будет 6-7 градусов", - рассказала Ахсалба. Подробнее о том, каким будет декабрь в Абхазии, слушайте в аудиофайле.
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Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег

11:10 01.12.2021 (обновлено: 11:20 01.12.2021)
Радио
Ахсалба
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О том, каким выдастся первый зимний месяц в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.
Ахсалба отметила, что начало зимнего месяца будет сопровождаться дождями, в горах возможен мокрый снег, распогодится лишь в пятницу, но температура воздуха понизится.
"Дневные температуры в приморских районах будут 13 градусов с понижением до 8-9 градусов. В предгорных и горных районов температура ниже на 5 градусов, в ночное время температура воздуха будет 6-7 градусов", - рассказала Ахсалба.
Подробнее о том, каким будет декабрь в Абхазии, слушайте в аудиофайле.
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