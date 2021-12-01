https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/klimatolog-rasskazala-kogda-v-dekabre-v-abkhazii-budet-solnechno-i-gde-vypadet-sneg-1036541353.html

Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег

Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег

О том, каким выдастся первый зимний месяц в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института... 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T11:10+0300

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Ахсалба Ахсалба

Ахсалба отметила, что начало зимнего месяца будет сопровождаться дождями, в горах возможен мокрый снег, распогодится лишь в пятницу, но температура воздуха понизится. "Дневные температуры в приморских районах будут 13 градусов с понижением до 8-9 градусов. В предгорных и горных районов температура ниже на 5 градусов, в ночное время температура воздуха будет 6-7 градусов", - рассказала Ахсалба. Подробнее о том, каким будет декабрь в Абхазии, слушайте в аудиофайле.

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