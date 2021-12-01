https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/klimatolog-rasskazala-kogda-v-dekabre-v-abkhazii-budet-solnechno-i-gde-vypadet-sneg-1036541353.html
Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег
Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег
О том, каким выдастся первый зимний месяц в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института... 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T11:10+0300
2021-12-01T11:10+0300
2021-12-01T11:20+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036541327_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_52932e93b3e61d0896d8f8c745312108.jpg
Ахсалба отметила, что начало зимнего месяца будет сопровождаться дождями, в горах возможен мокрый снег, распогодится лишь в пятницу, но температура воздуха понизится. "Дневные температуры в приморских районах будут 13 градусов с понижением до 8-9 градусов. В предгорных и горных районов температура ниже на 5 градусов, в ночное время температура воздуха будет 6-7 градусов", - рассказала Ахсалба. Подробнее о том, каким будет декабрь в Абхазии, слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036541327_21:0:1354:1000_1920x0_80_0_0_ab2fc4c3eab64c939a8bf2edfc1a0f35.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег
11:10 01.12.2021 (обновлено: 11:20 01.12.2021)
О том, каким выдастся первый зимний месяц в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.
Ахсалба отметила, что начало зимнего месяца будет сопровождаться дождями, в горах возможен мокрый снег, распогодится лишь в пятницу, но температура воздуха понизится.
"Дневные температуры в приморских районах будут 13 градусов с понижением до 8-9 градусов. В предгорных и горных районов температура ниже на 5 градусов, в ночное время температура воздуха будет 6-7 градусов", - рассказала Ахсалба.
Подробнее о том, каким будет декабрь в Абхазии, слушайте в аудиофайле.