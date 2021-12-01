https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/lukashenko-belorussiya-budet-s-rossiey-v-sluchae-agressii-so-storony-ukrainy-1036547849.html

Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T10:45+0300

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Он подчеркнул, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине". "Я буду делать все, для того, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это – не эмоции, это – мое твердое убеждение", - подчеркнул глава белорусского государства.Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались прошлогодние акции протеста оппозиции. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210920/Ekspert-ob-uskorenii-integratsii-Rossii-i-Belarusi-illyuzii-u-komandy-Lukashenko-razveyalis-1033244468.html

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в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, россия