Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/lukashenko-belorussiya-budet-s-rossiey-v-sluchae-agressii-so-storony-ukrainy-1036547849.html
Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
Ранее Лукашенко заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T10:45+0300
2021-12-01T10:45+0300
в мире
украина
александр лукашенко
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036547775_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_e3198e0865e9a83d8512c6b57a66b635.jpg
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Он подчеркнул, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине". "Я буду делать все, для того, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это – не эмоции, это – мое твердое убеждение", - подчеркнул глава белорусского государства.Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались прошлогодние акции протеста оппозиции. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210920/Ekspert-ob-uskorenii-integratsii-Rossii-i-Belarusi-illyuzii-u-komandy-Lukashenko-razveyalis-1033244468.html
украина
белоруссия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036547775_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_6bfd086f738d2506b33f317121e7c4b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, россия

Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

10:45 01.12.2021
© Foto / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанкИнтервью президента Белоруссии А. Лукашенко РИА Новости
Интервью президента Белоруссии А. Лукашенко РИА Новости - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Foto / Пресс-служба президента Белоруссии
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Ранее Лукашенко заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией. Это – главное", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине". "Я буду делать все, для того, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это – не эмоции, это – мое твердое убеждение", - подчеркнул глава белорусского государства.
Онлайн-конференция Встреча Министра иностранных дел Армении З. Мнацаканяна с российскими экспертами - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2021
Радио
Эксперт об ускорении интеграции России и Беларуси: иллюзии у команды Лукашенко развеялись
20 сентября, 12:57
Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались прошлогодние акции протеста оппозиции. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:50Минпросвещения Абхазии закупило школьный инвентарь впервые с 2018 года
14:20Несколько домов и насосную станцию подтопило в Гагре в результате шторма
13:50Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 декабря
13:26Топурия рассказала об особенностях течения коронавируса у ВИЧ-инфицированных
13:15Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит прошла в Сухуме
12:18Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ
12:15Лавров заявил, что России продолжит жестко реагировать на недружественные шаги НАТО
11:35Находившегося в бегах 22 года и скрывавшегося в Абхазии преступника задержали в Сочи
11:10Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег
10:45Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
10:15Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
09:45Распространение, мутации и симптомы: что защитит от омикрон-штамма COVID-19
09:15Гости к Новому году: ждать ли в Абхазии российских туристов на зимние каникулы
08:45Названы новые симптомы омикрон-штамма
ВчераВ Абхазии зафиксировано еще 144 случая коронавирусной инфекции
ВчераЧастный дом сгорел в селе Баслаху
ВчераДва самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы
ВчераБолее 90 проектов профинансировано по программе развития сел Абхазии
ВчераПутина хамсы в Абхазии задерживается из-за погодных условий
ВчераСрок действия ПЦР-теста в России ограничат 48 часами