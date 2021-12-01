https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/minprosvescheniya-abkhazii-zakupilo-shkolnyy-inventar-vpervye-s-2018-goda-1036552234.html
Минпросвещения Абхазии закупило школьный инвентарь впервые с 2018 года
Минпросвещения Абхазии закупило школьный инвентарь впервые с 2018 года
Всего в республике 28 тысяч учеников и четыре тысячи учителей. 1 сентября учебный год начался в 155 школах Абхазии. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T14:50+0300
2021-12-01T14:50+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии закупило школьный инвентарь, пишет агентство Апсныпресс со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Минпроса Аслана Кутелия.Как отметил Кутелия, фонд Министерства последний раз обновлялся в 2018 году.По его словам, школы и интернаты со всех районов Абхазии составят заявки и направят в ведомство. Инвентарь будут раздавать согласно заявкам, в настоящее время парты и стулья хранятся на складе Минпроса.
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MIA „Rosiya Segodnya“
просвещение , школы, абхазия
Минпросвещения Абхазии закупило школьный инвентарь впервые с 2018 года
Всего в республике 28 тысяч учеников и четыре тысячи учителей. 1 сентября учебный год начался в 155 школах Абхазии.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik.
Министерство просвещения и языковой политики Абхазии закупило школьный инвентарь, пишет агентство
Апсныпресс со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Минпроса Аслана Кутелия.
"Мы закупили школьный инвентарь - 700 парт и 1400 стульев. Это первый этап доставки. Министерство просвещения вторым этапом в 2022 году также приобретет оборудование, решив тем самым проблему со школьным инвентарем", - рассказал Кутелия.
Как отметил Кутелия, фонд Министерства последний раз обновлялся в 2018 году.
По его словам, школы и интернаты со всех районов Абхазии составят заявки и направят в ведомство. Инвентарь будут раздавать согласно заявкам, в настоящее время парты и стулья хранятся на складе Минпроса.