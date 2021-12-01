https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/neskolko-domov-i-nasosnuyu-stantsiyu-podtopilo-v-gagre-v-rezultate-shtorma-1036551865.html

Несколько домов и насосную станцию подтопило в Гагре в результате шторма

Несколько домов и насосную станцию подтопило в Гагре в результате шторма

Сильный ветер и шторм обрушились на прибрежную часть Абхазии в ночь с 30 ноября на 1 декабря. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T14:20+0300

2021-12-01T14:20+0300

2021-12-01T14:20+0300

в абхазии

происшествия

гагрский район

абхазия

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько домов на улице Терешкова и насосную станцию "Репруа-1" подтопило в Гагре в результате шторма, рассказал замглавы администрации Гагрского района Адамур Цышба."На этой улице расположено около 15 домов. Пока точно не можем сказать, какой ущерб был нанесен. Сильных разрушений нет – потрепало какие-то небольшие временные постройки. Капитальные объекты пока не пострадали. Говорю "пока", потому что шторм продолжается. Местами вода частично подтопила первые этажи нескольких домов", - уточнил он.Цышба добавил, что на месте происшествия находятся все профильные службы, и власти будут реагировать на сложившуюся ситуацию, в том числе, по оказанию помощи при необходимости.Подтопило также набережную в районе субтропического парка имени принца Ольденбурского. По словам Цышба, набережную засыпало песком, но разрушений нет.Из-за подтопления насосной станции "Репруа-1" Гагра временно осталась без подачи воды. Цышба отметил, что станцию и трансформатор, который ее питает, обесточили.Замглавы районной администрации также сообщил о том, что вечером 30 ноября из-за сильных порывов ветра на границе по реке Псоу на припаркованные автомобили упал рекламный щит. Насколько ему известно, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, которые составили акт происшествия и передали в следственные органы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Iz-byudzheta-Gagry-vydelyat-25-milliona-rubley-na-ustranenie-posledstviy-stikhiy-1033268944.html

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