Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/neskolko-domov-i-nasosnuyu-stantsiyu-podtopilo-v-gagre-v-rezultate-shtorma-1036551865.html
Несколько домов и насосную станцию подтопило в Гагре в результате шторма
Несколько домов и насосную станцию подтопило в Гагре в результате шторма
Сильный ветер и шторм обрушились на прибрежную часть Абхазии в ночь с 30 ноября на 1 декабря. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T14:20+0300
2021-12-01T14:20+0300
в абхазии
происшествия
гагрский район
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/60/1029516049_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0a3716323654cf455d299965fea4b6e0.jpg
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько домов на улице Терешкова и насосную станцию "Репруа-1" подтопило в Гагре в результате шторма, рассказал замглавы администрации Гагрского района Адамур Цышба."На этой улице расположено около 15 домов. Пока точно не можем сказать, какой ущерб был нанесен. Сильных разрушений нет – потрепало какие-то небольшие временные постройки. Капитальные объекты пока не пострадали. Говорю "пока", потому что шторм продолжается. Местами вода частично подтопила первые этажи нескольких домов", - уточнил он.Цышба добавил, что на месте происшествия находятся все профильные службы, и власти будут реагировать на сложившуюся ситуацию, в том числе, по оказанию помощи при необходимости.Подтопило также набережную в районе субтропического парка имени принца Ольденбурского. По словам Цышба, набережную засыпало песком, но разрушений нет.Из-за подтопления насосной станции "Репруа-1" Гагра временно осталась без подачи воды. Цышба отметил, что станцию и трансформатор, который ее питает, обесточили.Замглавы районной администрации также сообщил о том, что вечером 30 ноября из-за сильных порывов ветра на границе по реке Псоу на припаркованные автомобили упал рекламный щит. Насколько ему известно, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, которые составили акт происшествия и передали в следственные органы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Iz-byudzheta-Gagry-vydelyat-25-milliona-rubley-na-ustranenie-posledstviy-stikhiy-1033268944.html
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/60/1029516049_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c8f05da751c73aad1834709af95e5be7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, гагрский район, абхазия

Несколько домов и насосную станцию подтопило в Гагре в результате шторма

14:20 01.12.2021
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Сильный ветер и шторм обрушились на прибрежную часть Абхазии в ночь с 30 ноября на 1 декабря.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько домов на улице Терешкова и насосную станцию "Репруа-1" подтопило в Гагре в результате шторма, рассказал замглавы администрации Гагрского района Адамур Цышба.
Денежные купюры и монеты. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2021
В Абхазии
Из бюджета Гагры выделят 2,5 миллиона рублей на устранение последствий стихии
23 сентября, 15:25
"На этой улице расположено около 15 домов. Пока точно не можем сказать, какой ущерб был нанесен. Сильных разрушений нет – потрепало какие-то небольшие временные постройки. Капитальные объекты пока не пострадали. Говорю "пока", потому что шторм продолжается. Местами вода частично подтопила первые этажи нескольких домов", - уточнил он.
Цышба добавил, что на месте происшествия находятся все профильные службы, и власти будут реагировать на сложившуюся ситуацию, в том числе, по оказанию помощи при необходимости.
Подтопило также набережную в районе субтропического парка имени принца Ольденбурского. По словам Цышба, набережную засыпало песком, но разрушений нет.
Из-за подтопления насосной станции "Репруа-1" Гагра временно осталась без подачи воды. Цышба отметил, что станцию и трансформатор, который ее питает, обесточили.
"Там залило водой и насосы, и трансформатор. Сотрудники водоканала занимаются просушкой моторов. Сейчас воды в городе временно нет. Пока не могу сказать, когда подача воды будет восстановлена, так как неизвестно как быстро удастся просушить насосы", - сказал он.
Замглавы районной администрации также сообщил о том, что вечером 30 ноября из-за сильных порывов ветра на границе по реке Псоу на припаркованные автомобили упал рекламный щит. Насколько ему известно, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, которые составили акт происшествия и передали в следственные органы.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:50Минпросвещения Абхазии закупило школьный инвентарь впервые с 2018 года
14:20Несколько домов и насосную станцию подтопило в Гагре в результате шторма
13:50Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 декабря
13:26Топурия рассказала об особенностях течения коронавируса у ВИЧ-инфицированных
13:15Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит прошла в Сухуме
12:18Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ
12:15Лавров заявил, что России продолжит жестко реагировать на недружественные шаги НАТО
11:35Находившегося в бегах 22 года и скрывавшегося в Абхазии преступника задержали в Сочи
11:10Климатолог рассказала, когда в декабре в Абхазии будет солнечно и где выпадет снег
10:45Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
10:15Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
09:45Распространение, мутации и симптомы: что защитит от омикрон-штамма COVID-19
09:15Гости к Новому году: ждать ли в Абхазии российских туристов на зимние каникулы
08:45Названы новые симптомы омикрон-штамма
ВчераВ Абхазии зафиксировано еще 144 случая коронавирусной инфекции
ВчераЧастный дом сгорел в селе Баслаху
ВчераДва самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы
ВчераБолее 90 проектов профинансировано по программе развития сел Абхазии
ВчераПутина хамсы в Абхазии задерживается из-за погодных условий
ВчераСрок действия ПЦР-теста в России ограничат 48 часами