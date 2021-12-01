https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/obyavleny-laureaty-premii-imeni-fazilya-iskandera-1036557607.html

Объявлены лауреаты премии имени Фазиля Искандера

Объявлены лауреаты премии имени Фазиля Искандера

Торжественное вручение премии имени Искандера во всех номинациях состоится 13 декабря 2021 года в Библиотеке искусств им. А.П.Боголюбова в Москве. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T19:25+0300

2021-12-01T19:25+0300

2021-12-01T19:48+0300

культура

москва

фазиль искандер

литература

поэзия

премия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101925/60/1019256037_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_a9783e96e1fc0e45354fa3b8edc7a58e.jpg

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Жюри Международной премии имени Фазиля Искандера определило лауреатов 2021 года.В номинации "Бесценное достояние" победителем стал Даур Начкебия - "Жертвоприношение". "Сказка". "Колодец". Рассказы. Перевод с абхазского самого автора. В номинации "Сюжет существования". Художественная проза:В номинации "Под легкой тяжестью небес…" Поэзия - Герман Власов, избранные стихи 2003-2019 годов "Серебряная рыба золотая". В номинации "Дерево детства". Проза для детей и подростков:"В номинации "Праздник в ожидании праздника". Киносценарий, драматургия - Лилия Костенко "Волосатая гусеница". Киносценарий по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Запретный плод" и "Дедушка". Рукопись.Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210731/ugadaj-proizvedeniye-fazilya-iskandera-po-citate-1021557605.html

москва

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, москва, фазиль искандер, литература, поэзия, премия, абхазия