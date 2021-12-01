https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/posrednik-gulariya-o-deyatelnosti-pensionnogo-fonda-abkhazii-i-otstavaniyakh-po-vyplatam--1036553942.html
Посредник: Гулария о деятельности Пенсионного фонда и отставаниях от графика выплат
Посредник: Гулария о деятельности Пенсионного фонда и отставаниях от графика выплат
Каков бюджет Пенсионного фонда Абхазии, из чего он складывается, на что направлен, а также о проблемах и задачах фонда в эфире радио Sputnik рассказал... 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T17:50+0300
2021-12-01T17:50+0300
2021-12-01T17:50+0300
радио
посредник
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Посредник: Гулария о деятельности пенсионного фонда в Абхазии и об отставаниях по выплатам
Посредник: Гулария о деятельности пенсионного фонда в Абхазии и об отставаниях по выплатам
Пенсионный фонд осуществляет выплаты 39 категориям граждан, около 48 тысяч человек получают пенсии и пособия, сказал Гулария в беседе на радио. Отдельно осуществляются выплаты на погребение, и на функционирование самого аппарата, отметил председатель Пенсионного фонда."Потребности фонда увеличились на 30%, если сравнивать с 2019 годом. В 2020 году, помимо увеличения доплат с октября месяца текущего года, у нас было повышение всех категорий получателей доплат на 100%, и никто не ожидал такого поворота событий, что будет локдаун, будут закрыты границы, что курортный сезон начнется так поздно. Показатели, которые были включены на 2020 год, естественно, они не оправдались, было отставание, и с тех пор наверстать не получается", - отметил Гулария.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
посредник, аудио
Посредник: Гулария о деятельности Пенсионного фонда и отставаниях от графика выплат
Каков бюджет Пенсионного фонда Абхазии, из чего он складывается, на что направлен, а также о проблемах и задачах фонда в эфире радио Sputnik рассказал, председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.
Пенсионный фонд осуществляет выплаты 39 категориям граждан, около 48 тысяч человек получают пенсии и пособия, сказал Гулария в беседе на радио. Отдельно осуществляются выплаты на погребение, и на функционирование самого аппарата, отметил председатель Пенсионного фонда.
"Потребности фонда увеличились на 30%, если сравнивать с 2019 годом. В 2020 году, помимо увеличения доплат с октября месяца текущего года, у нас было повышение всех категорий получателей доплат на 100%, и никто не ожидал такого поворота событий, что будет локдаун, будут закрыты границы, что курортный сезон начнется так поздно. Показатели, которые были включены на 2020 год, естественно, они не оправдались, было отставание, и с тех пор наверстать не получается", - отметил Гулария.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.