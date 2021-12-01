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Студенты из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России
Студенты из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России
Абхазские студенты пройдут стажировку и повышение квалификации по программе общественной организации "Будущее Абхазии" при поддержке Министерства иностранных... 01.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Трое студентов из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России, рассказала специальный сотрудник Администрации президента, сопредседатель общественной организации "Будущее Абхазии" и куратор благотворительного фонда "Послы доброй воли Абхазии" Милана Хашба.Она уточнила, что стажировку и повышение квалификации пройдут студент факультета международных отношений Абхазского Госуниверситета Илья Чехерия, студент национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Нестор Какалия и аспирант академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Абзагу Цвижба.Хашба подчеркнула, что все эти молодые люди активно принимают участие в общественной жизни страны, в деятельности организации "Будущее Абхазии" и подают большие надежды."Например, Илья Чехерия будет проходить стажировку в комитете по международным делам Совета Федерации федерального собрания России. Он занимает активную гражданскую позицию и основатель общественной организации "Молодая Гвардия". Он также поддерживает нас в проведении различных благотворительных акций", - рассказала она.Нестор Какалия пройдет программу повышения квалификации в автономной некоммерческой организации "Диалог" - одной из ведущих институтов России в сфере развития информационных технологий.Абзагу Цвижба победитель конкурса "Молодые лидеры Абхазии", который проходил в республике в 2020 году и участник программы "Будущее Абхазии". Как отметила Хашба, Цвижба участвовал в разработке электронного пособия "Апсуара".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210528/Ministr-kultury-Gudisa-Agrba-izbran-rukovoditelem-platformy-Buduschee-Abkhazii-1032510053.html
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мид абхазии, москва, студенты

Студенты из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России

20:25 01.12.2021 (обновлено: 20:26 01.12.2021)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВозобновление очного обучения в вузах
Возобновление очного обучения в вузах - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Абхазские студенты пройдут стажировку и повышение квалификации по программе общественной организации "Будущее Абхазии" при поддержке Министерства иностранных дел страны.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Трое студентов из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России, рассказала специальный сотрудник Администрации президента, сопредседатель общественной организации "Будущее Абхазии" и куратор благотворительного фонда "Послы доброй воли Абхазии" Милана Хашба.
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Она уточнила, что стажировку и повышение квалификации пройдут студент факультета международных отношений Абхазского Госуниверситета Илья Чехерия, студент национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Нестор Какалия и аспирант академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Абзагу Цвижба.
"Будущее Абхазии" при поддержке Министерства иностранных дел страны организовало для наших студентов возможность пройти стажировку и повышение квалификации в России. Это уже не первый подобный проект, который удалось реализовать", - сказала Хашба.
Хашба подчеркнула, что все эти молодые люди активно принимают участие в общественной жизни страны, в деятельности организации "Будущее Абхазии" и подают большие надежды.
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"Например, Илья Чехерия будет проходить стажировку в комитете по международным делам Совета Федерации федерального собрания России. Он занимает активную гражданскую позицию и основатель общественной организации "Молодая Гвардия". Он также поддерживает нас в проведении различных благотворительных акций", - рассказала она.
Нестор Какалия пройдет программу повышения квалификации в автономной некоммерческой организации "Диалог" - одной из ведущих институтов России в сфере развития информационных технологий.
Абзагу Цвижба победитель конкурса "Молодые лидеры Абхазии", который проходил в республике в 2020 году и участник программы "Будущее Абхазии". Как отметила Хашба, Цвижба участвовал в разработке электронного пособия "Апсуара".
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