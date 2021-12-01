https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/studenty-iz-abkhazii-proydut-stazhirovku-i-povyshenie-kvalifikatsii-v-rossii-1036558044.html

Студенты из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России

Студенты из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России

Абхазские студенты пройдут стажировку и повышение квалификации по программе общественной организации "Будущее Абхазии" при поддержке Министерства иностранных... 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T20:25+0300

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Трое студентов из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России, рассказала специальный сотрудник Администрации президента, сопредседатель общественной организации "Будущее Абхазии" и куратор благотворительного фонда "Послы доброй воли Абхазии" Милана Хашба.Она уточнила, что стажировку и повышение квалификации пройдут студент факультета международных отношений Абхазского Госуниверситета Илья Чехерия, студент национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Нестор Какалия и аспирант академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Абзагу Цвижба.Хашба подчеркнула, что все эти молодые люди активно принимают участие в общественной жизни страны, в деятельности организации "Будущее Абхазии" и подают большие надежды."Например, Илья Чехерия будет проходить стажировку в комитете по международным делам Совета Федерации федерального собрания России. Он занимает активную гражданскую позицию и основатель общественной организации "Молодая Гвардия". Он также поддерживает нас в проведении различных благотворительных акций", - рассказала она.Нестор Какалия пройдет программу повышения квалификации в автономной некоммерческой организации "Диалог" - одной из ведущих институтов России в сфере развития информационных технологий.Абзагу Цвижба победитель конкурса "Молодые лидеры Абхазии", который проходил в республике в 2020 году и участник программы "Будущее Абхазии". Как отметила Хашба, Цвижба участвовал в разработке электронного пособия "Апсуара".

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мид абхазии, москва, студенты