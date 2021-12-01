https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/topuriya-rasskazala-ob-osobennostyakh-techeniya-koronavirusa-u-vich-infitsirovannykh--1036538315.html

Топурия рассказала об особенностях течения коронавируса у ВИЧ-инфицированных

Топурия рассказала об особенностях течения коронавируса у ВИЧ-инфицированных

О том, как к людям приходит осознание того, что с ВИЧ можно жить и о коронавирусе у инфицированных, в эфире радио Sputnik рассказала главврач Республиканского... 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T13:26+0300

2021-12-01T13:26+0300

2021-12-01T14:47+0300

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Топурия Топурия

Нельзя сказать, что ВИЧ-инфицированные относятся к группе риска, так как все зависит от их иммунитета, отметила врач. "В зоне риска могут быть и люди, у которых онкология. ВИЧ-инфицированные могут быть в зоне риска только если у них снижен иммунитет. Те, кто получают терапию или заболели, точно так же могут заболеть и перенести вирус легко или тяжело. Все зависит от их иммунитета. Поэтому и необходимо знать свой статус, чтобы своевременно начать пить препараты, чтобы иммунный статус был сохранный", - подчеркнула Топурия. По ее словам, общество все еще не готово толерантно относиться к людям, инфицированным ВИЧ, однако сами больные со временем начинают понимать, что с этим можно жить."Вначале у них, конечно, стресс. Но когда проходят годы, человек пьет препараты и чувствует себя хорошо, тем более в мир ковида, когда ты не знаешь, что ждет тебя завра, ВИЧ-инфекция отошла немного на второй план. Люди видят, что с этим живут, также, как с сахарным диабетом, с гипертонией. И со временем люди воспринимают болезнь не так страшно, как в первый момент", - рассказала врач. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.

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