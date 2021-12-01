https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/tri-rossiyskikh-samoleta-privezli-v-kabul-gumanitarnuyu-pomosch-i-evakuiruyut-rossiyan--1036548389.html
Три российских самолета привезли в Кабул гуманитарную помощь и эвакуируют россиян
Три российских самолета привезли в Кабул гуманитарную помощь и эвакуируют россиян
Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета... 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T12:00+0300
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На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза. Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Также на всех российских военно-транспортных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Исламской Республики Афганистан сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу организована третья эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов проходящих обучения в вузах России.
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видео, афганистан, россия, министерство обороны рф, мультимедиа, видео
Три российских самолета привезли в Кабул гуманитарную помощь и эвакуируют россиян
Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана.
На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана.
Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза. Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.
Также на всех российских военно-транспортных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Исламской Республики Афганистан сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу организована третья эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов проходящих обучения в вузах России.