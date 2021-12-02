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https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/administratsiya-prezidenta-politicheskaya-borba-ne-dolzhna-stroitsya-na-spekulyatsiyakh-1036570691.html
Администрация президента: политическая борьба не должна строиться на спекуляциях
Администрация президента: политическая борьба не должна строиться на спекуляциях
Накануне Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов обратился к народу с критикой выступления президента Аслана Бжания... 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T20:31+0300
2021-12-02T21:25+0300
в абхазии
аслан бжания
ветераны
оппозиция
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Администрация президента Абхазии Аслана Бжания прокомментировала обращение Объединенного Совета ветеранов ОВНА, отметив, что политическая борьба не должна строиться на спекуляциях. "Это недостойно, во-первых. Во-вторых, при анализе ситуации может обнаружиться соучастие инициаторов политических качелей в первопричинах существующих проблем. Всегда полезно задавать конструктивный тон дискуссиям по любым жизненно важным вопросам", - говорится в сообщении Администрации. В своем обращении к народу ветераны упомянули цитату президента, сказанную на встрече с представителями научной и творческой интеллигенции 22 ноября: "Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому: не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублевая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать еще больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъемное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…".Они отметили, что данное заявление противоречит всей новейшей истории страны, перечеркивает всю борьбу за независимость Абхазии и ставит под сомнение итоги Победы. "Не для того гибли наши товарищи, чтобы сегодня осуществлялись под руководством тех, кто не воевал, "интеграционные процессы" с каким бы то ни было другим государством. Российская Федерация является нашим стратегическим партнером, дружественным государством. У нее есть геополитические интересы, и в этом мы поддерживаем нашего партнера. Но мы не думаем, что Россия нуждается в нашем суверенитете для защиты своего суверенитета. И ни о какой интеграции (интеграция - процесс объединения частей в целое) речи быть не может", - говорится в обращении ветеранов. В ответ на это Администрация президента привела полную цитату Аслана Бжания, в которой говорится об условиях Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, и о том, что абхазская сторона выполнила не все свои обязательства по договору.В Администрации напомнили, что согласно Договору, дружественному государству, России, переданы права охраны границ Абхазии, содержание большей части правоохранительной системы за счет прямого финансирования, содержание значительной части работников бюджетной сферы за счет софинансирования, формирование бюджета страны наполовину за счет российской финансовой помощи, использование рубля в качестве официальной и единственной валюты, по просьбе абхазской стороны в республике находится российская военная база.Отмечается, что Аслан Бжания лишь констатировал реальное положение вещей. "И, исходя из причин, по которым суверенное Абхазское государство не в состоянии в настоящее время самостоятельно в полной мере обеспечить охрану своих границ, из экономического положения страны, которое не позволило по разным причинам построить абсолютно суверенное Абхазское государство, президент считает необходимым тесно сотрудничать с единственным нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией, и поддерживать интеграцию в тех сферах, в которых Республика Абхазия не в состоянии самостоятельно добиться состояния, которое определяется как самодостаточное государство", - добавили в Администрации главы государства.
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аслан бжания, ветераны, оппозиция

Администрация президента: политическая борьба не должна строиться на спекуляциях

20:31 02.12.2021 (обновлено: 21:25 02.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Накануне Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов обратился к народу с критикой выступления президента Аслана Бжания, обвинив его в "дележе суверенитета" и "продаже страны".
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Администрация президента Абхазии Аслана Бжания прокомментировала обращение Объединенного Совета ветеранов ОВНА, отметив, что политическая борьба не должна строиться на спекуляциях.
"Это недостойно, во-первых. Во-вторых, при анализе ситуации может обнаружиться соучастие инициаторов политических качелей в первопричинах существующих проблем. Всегда полезно задавать конструктивный тон дискуссиям по любым жизненно важным вопросам", - говорится в сообщении Администрации.
В своем обращении к народу ветераны упомянули цитату президента, сказанную на встрече с представителями научной и творческой интеллигенции 22 ноября: "Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому: не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублевая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать еще больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъемное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…".
Они отметили, что данное заявление противоречит всей новейшей истории страны, перечеркивает всю борьбу за независимость Абхазии и ставит под сомнение итоги Победы.
"Не для того гибли наши товарищи, чтобы сегодня осуществлялись под руководством тех, кто не воевал, "интеграционные процессы" с каким бы то ни было другим государством. Российская Федерация является нашим стратегическим партнером, дружественным государством. У нее есть геополитические интересы, и в этом мы поддерживаем нашего партнера. Но мы не думаем, что Россия нуждается в нашем суверенитете для защиты своего суверенитета. И ни о какой интеграции (интеграция - процесс объединения частей в целое) речи быть не может", - говорится в обращении ветеранов.
В ответ на это Администрация президента привела полную цитату Аслана Бжания, в которой говорится об условиях Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, и о том, что абхазская сторона выполнила не все свои обязательства по договору.
В Администрации напомнили, что согласно Договору, дружественному государству, России, переданы права охраны границ Абхазии, содержание большей части правоохранительной системы за счет прямого финансирования, содержание значительной части работников бюджетной сферы за счет софинансирования, формирование бюджета страны наполовину за счет российской финансовой помощи, использование рубля в качестве официальной и единственной валюты, по просьбе абхазской стороны в республике находится российская военная база.
Отмечается, что Аслан Бжания лишь констатировал реальное положение вещей.
"И, исходя из причин, по которым суверенное Абхазское государство не в состоянии в настоящее время самостоятельно в полной мере обеспечить охрану своих границ, из экономического положения страны, которое не позволило по разным причинам построить абсолютно суверенное Абхазское государство, президент считает необходимым тесно сотрудничать с единственным нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией, и поддерживать интеграцию в тех сферах, в которых Республика Абхазия не в состоянии самостоятельно добиться состояния, которое определяется как самодостаточное государство", - добавили в Администрации главы государства.
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