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Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
Дмитрий Дбар освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T16:46+0300
2021-12-02T16:46+0300
2021-12-02T16:46+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Дмитрия Дбар начальником Госудрственной службы охраны республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Временное исполнение обязанности главы МВД Абхазии возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба.Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел Абхазии 30 апреля 2020 года. Он сменил на этой должности Рауля Смыр.
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мвд абхазии, аслан бжания, дмитрий дбар, абхазия
Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
Дмитрий Дбар освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Дмитрия Дбар начальником Госудрственной службы охраны республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указом президента Дбар также присвоено воинское звание полковника.
Временное исполнение обязанности главы МВД Абхазии возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба.
Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел Абхазии 30 апреля 2020 года. Он сменил на этой должности Рауля Смыр.