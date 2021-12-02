https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/dmitriy-dbar-naznachen-nachalnikom-gossluzhby-okhrany-abkhazii-1036567671.html

Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии

Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии

Дмитрий Дбар освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T16:46+0300

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2021-12-02T16:46+0300

в абхазии

мвд абхазии

аслан бжания

дмитрий дбар

абхазия

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Дмитрия Дбар начальником Госудрственной службы охраны республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Временное исполнение обязанности главы МВД Абхазии возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба.Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел Абхазии 30 апреля 2020 года. Он сменил на этой должности Рауля Смыр.

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мвд абхазии, аслан бжания, дмитрий дбар, абхазия