Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/dmitriy-dbar-naznachen-nachalnikom-gossluzhby-okhrany-abkhazii-1036567671.html
Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
Дмитрий Дбар освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T16:46+0300
2021-12-02T16:46+0300
в абхазии
мвд абхазии
аслан бжания
дмитрий дбар
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103011/99/1030119996_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66653c63a2d4362865493a6b7552d527.jpg
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Дмитрия Дбар начальником Госудрственной службы охраны республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Временное исполнение обязанности главы МВД Абхазии возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба.Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел Абхазии 30 апреля 2020 года. Он сменил на этой должности Рауля Смыр.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103011/99/1030119996_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_157e1060359ebfd6f788549d3c5494b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мвд абхазии, аслан бжания, дмитрий дбар, абхазия

Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии

16:46 02.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Дмитрий Дбар
Дмитрий Дбар - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Дмитрий Дбар освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Дмитрия Дбар начальником Госудрственной службы охраны республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указом президента Дбар также присвоено воинское звание полковника.
Временное исполнение обязанности главы МВД Абхазии возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба.
Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел Абхазии 30 апреля 2020 года. Он сменил на этой должности Рауля Смыр.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:47Глава МИД встретился с послом России в Абхазии
20:31Администрация президента: политическая борьба не должна строиться на спекуляциях
20:00Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
19:35Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии
19:15"Водоканал" сообщил об аварии на водоводе в Сухуме
18:45В МИД России рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО
17:45Определены первые получатели господдержки в рамках программы "Жилище-2022"
17:15Министр иностранных дел Ардзинба посетил свою школу в Сухуме
16:46Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
16:25Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам
15:55Названа причина, из-за которой часть Сухума осталась без воды
14:55"Ответит по полной": чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским
14:25Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
13:55Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
13:25Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря
12:55Шторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года
12:25Отбор на поступление в Щепкинское училище начался в РУСДРАМе
11:25Миру предрекли новую холодную войну и гонку вооружений
10:56Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье
10:20Вирусолог оценил эффективность вакцин против штамма "омикрон"