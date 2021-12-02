https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/esche-114-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1036571561.html

Еще 114 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Еще 114 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35194 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795... 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T22:49+0300

2021-12-02T22:49+0300

2021-12-02T22:53+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 114 человек из 450 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19