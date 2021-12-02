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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/esche-114-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1036571561.html
Еще 114 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Еще 114 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35194 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795... 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T22:49+0300
2021-12-02T22:53+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 114 человек из 450 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Еще 114 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

22:49 02.12.2021 (обновлено: 22:53 02.12.2021)
© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35194 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795 человек.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 114 человек из 450 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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