ФСБ задержала трех украинских шпионов, один из них готовил теракт
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Российские силовики обезвредили трех украинских диверсантов.
По данным ФСБ, сотрудники ведомства задержали двух агентов СБУ — Зиновия Ковыля и его сына Игоря, — а также агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Цилыка.
В их машине было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.
"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10000 долларов", - добавляется в сообщении.
Также в ведомстве рассказали о задержании агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленного в Россию для совершения теракта Александра Цилыка 1998 года рождения.
"Житель Киевской области Цилык… дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывчаток общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывчаток задержанный в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России.
"В ходе повторного прибытия в Россию Александр Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления", - добавили в пресс-службе ведомства.
"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10000 долларов", - добавляется в сообщении.
Также в ведомстве рассказали о задержании агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленного в Россию для совершения теракта Александра Цилыка 1998 года рождения.
"Житель Киевской области Цилык… дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывчаток общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывчаток задержанный в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России.
"В ходе повторного прибытия в Россию Александр Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления", - добавили в пресс-службе ведомства.