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ФСБ задержала трех украинских шпионов, один из них готовил теракт

ФСБ задержала трех украинских шпионов, один из них готовил теракт

Российские силовики обезвредили трех украинских диверсантов. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T15:25+0300

2021-12-02T15:25+0300

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По данным ФСБ, сотрудники ведомства задержали двух агентов СБУ — Зиновия Ковыля и его сына Игоря, — а также агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Цилыка.В их машине было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу."Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10000 долларов", - добавляется в сообщении.Также в ведомстве рассказали о задержании агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленного в Россию для совершения теракта Александра Цилыка 1998 года рождения."Житель Киевской области Цилык… дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывчаток общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывчаток задержанный в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России."В ходе повторного прибытия в Россию Александр Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления", - добавили в пресс-службе ведомства.

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