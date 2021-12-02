https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/glava-mid-vstretilsya-s-poslom-rossii-v-abkhazii-1036570883.html

Глава МИД встретился с послом России в Абхазии

Глава МИД встретился с послом России в Абхазии

Алексей Двинянин поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов в работе. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

посольство рф в абхазии

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инал ардзинба

абхазия

алексей двинянин

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В МИД состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба и посла России в Абхазии Алексея Двинянина. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии. Глава МИД и посол России также обсудили актуальность запуска новых абхазо-российских проектов в сфере молодежной политики, культуры, спорта и образования.По итогам стороны выразили надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу в целях развития и всеобъемлющего укрепления взаимоотношений двух стран.

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посольство рф в абхазии, мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, алексей двинянин