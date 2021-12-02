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Глава МИД встретился с послом России в Абхазии
Глава МИД встретился с послом России в Абхазии
Алексей Двинянин поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов в работе. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T20:47+0300
2021-12-02T20:47+0300
2021-12-02T20:47+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В МИД состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба и посла России в Абхазии Алексея Двинянина. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии. Глава МИД и посол России также обсудили актуальность запуска новых абхазо-российских проектов в сфере молодежной политики, культуры, спорта и образования.По итогам стороны выразили надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу в целях развития и всеобъемлющего укрепления взаимоотношений двух стран.
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посольство рф в абхазии, мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, алексей двинянин
Глава МИД встретился с послом России в Абхазии
Алексей Двинянин поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов в работе.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik
. В МИД состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба и посла России в Абхазии Алексея Двинянина. Об этом сообщается на сайте
МИД Абхазии.
Ардзинба и Двинянин выделили в качестве одного из ключевых направлений сотрудничества создание условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии России.
Глава МИД и посол России также обсудили актуальность запуска новых абхазо-российских проектов в сфере молодежной политики, культуры, спорта и образования.
По итогам стороны выразили надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу в целях развития и всеобъемлющего укрепления взаимоотношений двух стран.