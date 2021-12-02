https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/glavnyy-chetverg-barateliya-o-musornom-poligone-v-gulrypshe-mayninge-i-oplate-za-svet-1036569026.html
Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
В программе "Главный четверг" глава Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал о ремонте дорог, водоснабжении, урожае, перспективах развития туризма, о... 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T20:00+0300
2021-12-02T20:00+0300
2021-12-02T20:02+0300
радио
главный четверг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/02/1036568996_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_6ebab6df30ce086e2d2fd2705d5d9017.jpg
Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
По словам Барателия, на сегодняшний день уже начаты работы на территории, которое выделено под строительства мусорного полигона в Гулрипше, но подрядчиком пока не предосталены какие-либо документы по проекту."Они не могут вот так хаотично начать там строительство. Было обещано жителям, что начнут с дороги, а потом поэтапно проведут работы. Дороги пока нет. Может этапы работ поменялись, бывает в проект вносят изменения, но нам надо об этом знать. Это не для того, что мне нечем заняться, а надо сообщать жителям, которым мы обещали, что сперва будет сделана дорога, а потом уже остальные этапы. Может быть эти работы и не мешают, пока мусор никто не завозит", - сказал Барателия.Подробности в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/02/1036568996_229:0:2544:1736_1920x0_80_0_0_6336c61cf911c10bd01c06eccd4ebeff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
главный четверг, аудио
Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
20:00 02.12.2021 (обновлено: 20:02 02.12.2021)
В программе "Главный четверг" глава Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал о ремонте дорог, водоснабжении, урожае, перспективах развития туризма, о мусорном полигоне, майнинге и оплате за электроэнергию.
По словам Барателия, на сегодняшний день уже начаты работы на территории, которое выделено под строительства мусорного полигона в Гулрипше, но подрядчиком пока не предосталены какие-либо документы по проекту.
"Они не могут вот так хаотично начать там строительство. Было обещано жителям, что начнут с дороги, а потом поэтапно проведут работы. Дороги пока нет. Может этапы работ поменялись, бывает в проект вносят изменения, но нам надо об этом знать. Это не для того, что мне нечем заняться, а надо сообщать жителям, которым мы обещали, что сперва будет сделана дорога, а потом уже остальные этапы. Может быть эти работы и не мешают, пока мусор никто не завозит", - сказал Барателия.
Подробности в аудиофайле.