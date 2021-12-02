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Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
В программе "Главный четверг" глава Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал о ремонте дорог, водоснабжении, урожае, перспективах развития туризма, о... 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T20:00+0300
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Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
По словам Барателия, на сегодняшний день уже начаты работы на территории, которое выделено под строительства мусорного полигона в Гулрипше, но подрядчиком пока не предосталены какие-либо документы по проекту."Они не могут вот так хаотично начать там строительство. Было обещано жителям, что начнут с дороги, а потом поэтапно проведут работы. Дороги пока нет. Может этапы работ поменялись, бывает в проект вносят изменения, но нам надо об этом знать. Это не для того, что мне нечем заняться, а надо сообщать жителям, которым мы обещали, что сперва будет сделана дорога, а потом уже остальные этапы. Может быть эти работы и не мешают, пока мусор никто не завозит", - сказал Барателия.Подробности в аудиофайле.
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Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет

20:00 02.12.2021 (обновлено: 20:02 02.12.2021)
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Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
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В программе "Главный четверг" глава Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал о ремонте дорог, водоснабжении, урожае, перспективах развития туризма, о мусорном полигоне, майнинге и оплате за электроэнергию.
По словам Барателия, на сегодняшний день уже начаты работы на территории, которое выделено под строительства мусорного полигона в Гулрипше, но подрядчиком пока не предосталены какие-либо документы по проекту.
"Они не могут вот так хаотично начать там строительство. Было обещано жителям, что начнут с дороги, а потом поэтапно проведут работы. Дороги пока нет. Может этапы работ поменялись, бывает в проект вносят изменения, но нам надо об этом знать. Это не для того, что мне нечем заняться, а надо сообщать жителям, которым мы обещали, что сперва будет сделана дорога, а потом уже остальные этапы. Может быть эти работы и не мешают, пока мусор никто не завозит", - сказал Барателия.
Подробности в аудиофайле.
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