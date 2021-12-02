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Киртбая рассказал о возможностях зимнего отдыха россиян в Пицунде

Киртбая рассказал о возможностях зимнего отдыха россиян в Пицунде

Заместитель директора по бронированию и размещению "Курорта Пицунда" Павел Киртбая в эфире радио Sputnik рассказал, о ситуации с бронированием на Новый год и... 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T18:15+0300

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Киртбая рассказал, о возможностях зимнего отдыха россиян в Пицунде Киртбая рассказал, о возможностях зимнего отдыха россиян в Пицунде

Абхазия вошла в список популярных направлений для отдыха на Новый год среди российских туристов заявила на пресс-конференции директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В беседе на радио Sputnik Абхазия заместитель директора по бронированию и размещению "Курорта Пицунда" Павел Киртбая сказал, что впервые за последние годы пансионат готов принять туристов в зимнее время года."Туристический сезон в этом году побил все рекорды за последние 30 лет. В этом году мы впервые открыты зимой. Ждем более 200 туристов, однако, готовы принять большее количество. Думаю, отдых зимой в Пицунде теперь станет уже традицией. У нас есть что показать туристам, подготовлены экскурсионные маршруты", - отметил Киртбая.По его словам, в этом году на "Курорте Пицунда" отдохнули 33 тысячи туристов. Руководство туристического комплекса понимает, с чем связано такое количество отдыхающих."Мы знаем, что необходимо поднимать сервис. У нас нет номеров категории комфорт. В оперативном порядке принято решение остановить работу одного пансионата и сделать там капитальный ремонт. "Курорт Пицунда" является национальным достоянием республики. К сожалению, износ номеров высокий, а капитального ремонта не было уже давно", - сказал Киртбая.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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