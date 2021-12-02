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Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Ранее выданные сертификаты о перенесенном коронавирусе сейчас продляют до 12 месяцев. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T13:55+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19

13:55 02.12.2021 (обновлено: 14:05 02.12.2021)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Ранее выданные сертификаты о перенесенном коронавирусе сейчас продляют до 12 месяцев.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", — заверил Кузнецов.
Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.
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