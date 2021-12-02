https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/minzdrav-rossii-prodlil-srok-deystviya-sertifikata-o-perenesennom-covid-19-1036564732.html

Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19

Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19

Ранее выданные сертификаты о перенесенном коронавирусе сейчас продляют до 12 месяцев. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T13:55+0300

2021-12-02T13:55+0300

2021-12-02T14:05+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19