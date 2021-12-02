https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/minzdrav-rossii-prodlil-srok-deystviya-sertifikata-o-perenesennom-covid-19-1036564732.html
Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Ранее выданные сертификаты о перенесенном коронавирусе сейчас продляют до 12 месяцев. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T13:55+0300
2021-12-02T13:55+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
13:55 02.12.2021 (обновлено: 14:05 02.12.2021)
Ранее выданные сертификаты о перенесенном коронавирусе сейчас продляют до 12 месяцев.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik.
Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости
помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", — заверил Кузнецов.
Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.