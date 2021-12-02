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Миру предрекли новую холодную войну и гонку вооружений
Миру предрекли новую холодную войну и гонку вооружений
Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
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экономика
в мире
вооружения
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В 2022 году может начаться массовая гонка вооружений среди лидирующих военных сил, включая Россию, США, Китай, ЕС и Индию, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.Ежегодные "шокирующие предсказания"Saxo Bank в основном касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статусу-кво, считает Saxo Bank. С одной стороны, они делают бесполезными целые виды вооружения, например, надводные корабли, которые не будут иметь возможности защититься от гиперзвуковой атаки.С другой стороны, отмечают в банке, новое оружие может пошатнуть веру в принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны, поскольку скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождает веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/russkoe-oruzhie-predvaritelnye-itogi-2021-goda-1036485788.html
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экономика, в мире, вооружения

Миру предрекли новую холодную войну и гонку вооружений

11:25 02.12.2021 (обновлено: 11:48 02.12.2021)
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii / Перейти в фотобанкМасштабные учения войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Масштабные учения войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii
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Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В 2022 году может начаться массовая гонка вооружений среди лидирующих военных сил, включая Россию, США, Китай, ЕС и Индию, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.
Ежегодные "шокирующие предсказания"Saxo Bank в основном касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной".
"В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос станут сердцем нового этапа углубляющегося соперничества между США и Китаем на всех фронтах – экономическом и военном. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых, вероятно, будут Россия, Индия, Израиль и ЕС", — отмечает банк.
Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статусу-кво, считает Saxo Bank. С одной стороны, они делают бесполезными целые виды вооружения, например, надводные корабли, которые не будут иметь возможности защититься от гиперзвуковой атаки.
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С другой стороны, отмечают в банке, новое оружие может пошатнуть веру в принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны, поскольку скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождает веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара.
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