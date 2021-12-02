https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/miru-predrekli-novuyu-kholodnuyu-voynu-i-gonku-vooruzheniy-1036562706.html

Миру предрекли новую холодную войну и гонку вооружений

Миру предрекли новую холодную войну и гонку вооружений

Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T11:25+0300

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экономика

в мире

вооружения

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В 2022 году может начаться массовая гонка вооружений среди лидирующих военных сил, включая Россию, США, Китай, ЕС и Индию, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.Ежегодные "шокирующие предсказания"Saxo Bank в основном касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статусу-кво, считает Saxo Bank. С одной стороны, они делают бесполезными целые виды вооружения, например, надводные корабли, которые не будут иметь возможности защититься от гиперзвуковой атаки.С другой стороны, отмечают в банке, новое оружие может пошатнуть веру в принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны, поскольку скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождает веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/russkoe-oruzhie-predvaritelnye-itogi-2021-goda-1036485788.html

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экономика, в мире, вооружения