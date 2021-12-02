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Отбор на поступление в Щепкинское училище начался в РУСДРАМе
12:25 02.12.2021 (обновлено: 12:32 02.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для обучения в Высшем театральном училище имени Щепкина будет отобрано 15 человек из Республики Абхазия.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в четверг 2 декабря начались отборочные испытания на поступление абхазских абитуриентов в театральное училище имени М.С.Щепкина.
"Приехали педагоги, которые будут вести занятия для абитуриентов из Абхазии, художественный руководитель курса – заслуженный артист России Алексей Дубровский, актер и режиссер Малого театра. С ним опытный профессор Татьяна Николаевна Пышнова, и педагог по сценической речи и по сценическому движению, чтобы посмотреть, как они двигаются, как разговаривают. Также приехал наш проректор по учебно-воспитательной работе Вера Петровна Тарасова, ну и я", - рассказал в интервью Sputnik ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов.
Вплоть до 5 декабря отборочная группа будет оценивать выступления абитуриентов. По итогам с 1 сентября 2022 года учебу в театральном училище начнут 15 студентов из Абхазии.
"Эти дни будут очень насыщенными, думаю, что выступления будут идти с утра до вечера. Обучение в институте будет длиться четыре года", - сказал он.
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба подчеркнул, что по результатам отбора в Щепкинском училище будет создан абхазский курс.
"Как принято в театральных вузах будет несколько видов испытаний - экзамен по актерскому мастерству, пластике и теоретическое испытание – коллоквиум, у абитуриентов будут выявлять их знания в сфере театра, искусства, литературы, живописи, чтоб увидеть их общую теоретическую подготовку. Испытания будут длиться четыре дня и уже к 5 декабря будет известно, кто из 30 абитуриентов будет отобран для обучения в театральном училище имени Щепкина. Этот проект реализуется при поддержке Россотрудничества, потому что ребята будут учиться на бюджетной основе. Россотрудничество выделяет квоту для обучения абхазского курса", - сказал он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Отбор на поступление в театральный институт Щепкина в РУСДРАМе
Сандро Шанава 20 лет, он с детства увлекается театром, любовь к этому виду искусства ему привила бабушка – Заслуженная артистка Абхазии Ирина Когония.
"Любовь к театру привила она, так как я всегда хожу на ее спектакли как в абхазском, так и в русском театре. Я посещал Сухумский дом юношества, спасибо большое Антонелле Логиновой за то, что именно она сделал из меня артиста", - отметил он.
Высшее театральное училище имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная Школа Москвы. Его история восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. Солидный возраст и богатая творческая биография института делают его сегодня уникальной школой с более чем двухсотлетним опытом в области актерского мастерства и устоявшимися художественными традициями.