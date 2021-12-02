https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/otbor-na-postuplenie-v-schepkinskoe-uchilische-nachalsya-v-rusdrame-1036563541.html

Отбор на поступление в Щепкинское училище начался в РУСДРАМе

Отбор на поступление в Щепкинское училище начался в РУСДРАМе

Для обучения в Высшем театральном училище имени Щепкина будет отобрано 15 человек из Республики Абхазия. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T12:25+0300

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в абхазии

культура

высшее театральное училище имени щепкина

театр

русдрам

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в четверг 2 декабря начались отборочные испытания на поступление абхазских абитуриентов в театральное училище имени М.С.Щепкина.Вплоть до 5 декабря отборочная группа будет оценивать выступления абитуриентов. По итогам с 1 сентября 2022 года учебу в театральном училище начнут 15 студентов из Абхазии."Эти дни будут очень насыщенными, думаю, что выступления будут идти с утра до вечера. Обучение в институте будет длиться четыре года", - сказал он.Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба подчеркнул, что по результатам отбора в Щепкинском училище будет создан абхазский курс."Как принято в театральных вузах будет несколько видов испытаний - экзамен по актерскому мастерству, пластике и теоретическое испытание – коллоквиум, у абитуриентов будут выявлять их знания в сфере театра, искусства, литературы, живописи, чтоб увидеть их общую теоретическую подготовку. Испытания будут длиться четыре дня и уже к 5 декабря будет известно, кто из 30 абитуриентов будет отобран для обучения в театральном училище имени Щепкина. Этот проект реализуется при поддержке Россотрудничества, потому что ребята будут учиться на бюджетной основе. Россотрудничество выделяет квоту для обучения абхазского курса", - сказал он.Сандро Шанава 20 лет, он с детства увлекается театром, любовь к этому виду искусства ему привила бабушка – Заслуженная артистка Абхазии Ирина Когония.Высшее театральное училище имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная Школа Москвы. Его история восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. Солидный возраст и богатая творческая биография института делают его сегодня уникальной школой с более чем двухсотлетним опытом в области актерского мастерства и устоявшимися художественными традициями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210811/V-Abkhzaii-nachalsya-nabor-na-obuchenie-v-Schepkinskom-teatralnom-institute-1033019197.html

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культура, высшее театральное училище имени щепкина, театр, русдрам