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Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
Политолог Александр Студеникин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в поддержку России в случае агрессии... 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T14:25+0300
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Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко."Нынешнее заявление необходимо рассматривать в контексте очень возможного военного конфликта между Россией и Украиной, который может произойти если не в этом году, то в следующем. Ситуация обострилась достаточно серьезно. Заявлению по Крыму предшествовало также заявление лидера Белоруссии, которое он делал для внутреннего потребителя с расчетом на то, что об этом услышат, что в случае возможного конфликта белорусская сторона безучастным не останется. Таким самым Белоруссия не двусмысленно заявила о том, что в случае боевых действий, для Украины открывается второй фронт. Это негативная, катастрофическая новость для Украины, если даже Белоруссия не примет участие своими вооруженными силами, то даже сам факт возможного участия будет оттягивать какое-то количество вооруженных сил на Украине в этом направлении, и его итог для Украины будет очевиден и вероятен до его начала... На целый ряд шагов, которые проводились в последнее врем, ответ достаточно четкий, конкретный. В перспективном военном отношении для Украины (итог) представляется, что очень плачевный, катастрофический", - отметил Студеникин в эфире радио Sputnik Абхазия.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины

14:25 02.12.2021 (обновлено: 14:28 02.12.2021)
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Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
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Политолог Александр Студеникин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в поддержку России в случае агрессии со стороны Украины.
Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Нынешнее заявление необходимо рассматривать в контексте очень возможного военного конфликта между Россией и Украиной, который может произойти если не в этом году, то в следующем. Ситуация обострилась достаточно серьезно. Заявлению по Крыму предшествовало также заявление лидера Белоруссии, которое он делал для внутреннего потребителя с расчетом на то, что об этом услышат, что в случае возможного конфликта белорусская сторона безучастным не останется. Таким самым Белоруссия не двусмысленно заявила о том, что в случае боевых действий, для Украины открывается второй фронт. Это негативная, катастрофическая новость для Украины, если даже Белоруссия не примет участие своими вооруженными силами, то даже сам факт возможного участия будет оттягивать какое-то количество вооруженных сил на Украине в этом направлении, и его итог для Украины будет очевиден и вероятен до его начала... На целый ряд шагов, которые проводились в последнее врем, ответ достаточно четкий, конкретный. В перспективном военном отношении для Украины (итог) представляется, что очень плачевный, катастрофический", - отметил Студеникин в эфире радио Sputnik Абхазия.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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