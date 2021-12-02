https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/posolstvo-rossii-v-abkhazii-utochnilo-poryadok-vydachi-viz-nekotorym-inostrannym-grazhdanam-1036566711.html

Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам

Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам

Консульский отдел Посольства России в Абхазии, помимо прочих услуг, также осуществляет выдачу виз иностранным гражданам. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T16:25+0300

2021-12-02T16:25+0300

2021-12-02T16:25+0300

россия

посольство рф в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/15/1032665765_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_5b4891108d5043aaa1163d79b3e5cbfe.jpg

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Выдача всех категорий виз некоторым иностранным гражданам временно приостановлена, сообщает на своей странице в Facebook Посольство России в Абхазии. Визы не будут оформляться для иностранных граждан, проживающих или находящихся в течение последних десяти дней на территории:

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, посольство рф в абхазии