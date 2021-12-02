https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/posolstvo-rossii-v-abkhazii-utochnilo-poryadok-vydachi-viz-nekotorym-inostrannym-grazhdanam-1036566711.html
Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам
Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам
Консульский отдел Посольства России в Абхазии, помимо прочих услуг, также осуществляет выдачу виз иностранным гражданам. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T16:25+0300
2021-12-02T16:25+0300
2021-12-02T16:25+0300
россия
посольство рф в абхазии
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Выдача всех категорий виз некоторым иностранным гражданам временно приостановлена, сообщает на своей странице в Facebook Посольство России в Абхазии. Визы не будут оформляться для иностранных граждан, проживающих или находящихся в течение последних десяти дней на территории:
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, посольство рф в абхазии
Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам
Консульский отдел Посольства России в Абхазии, помимо прочих услуг, также осуществляет выдачу виз иностранным гражданам.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik
. Выдача всех категорий виз некоторым иностранным гражданам временно приостановлена, сообщает на своей странице в Facebook
Посольство России в Абхазии.
Визы не будут оформляться для иностранных граждан, проживающих или находящихся в течение последних десяти дней на территории:
Южно-Африканской Республики,
Объединенной Республики Танзания,
специального административного района Гонконг.