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https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/posolstvo-rossii-v-abkhazii-utochnilo-poryadok-vydachi-viz-nekotorym-inostrannym-grazhdanam-1036566711.html
Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам
Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам
Консульский отдел Посольства России в Абхазии, помимо прочих услуг, также осуществляет выдачу виз иностранным гражданам. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Выдача всех категорий виз некоторым иностранным гражданам временно приостановлена, сообщает на своей странице в Facebook Посольство России в Абхазии. Визы не будут оформляться для иностранных граждан, проживающих или находящихся в течение последних десяти дней на территории:
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россия, посольство рф в абхазии

Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам

16:25 02.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Посольство России в Абхазии
Посольство России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Консульский отдел Посольства России в Абхазии, помимо прочих услуг, также осуществляет выдачу виз иностранным гражданам.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Выдача всех категорий виз некоторым иностранным гражданам временно приостановлена, сообщает на своей странице в Facebook Посольство России в Абхазии.
Визы не будут оформляться для иностранных граждан, проживающих или находящихся в течение последних десяти дней на территории:
Южно-Африканской Республики,
Республики Ботсвана,
Королевства Лесото,
Республики Намибия,
Республики Зимбабве,
Республики Мозамбик,
Республики Мадагаскар,
Королевства Эсватини,
Объединенной Республики Танзания,
специального административного района Гонконг.
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