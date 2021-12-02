https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/turbaza-agrba-o-potentsiale-abkhazii-dlya-privlecheniya-turistov-v-mezhsezone---1036561355.html

Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье

Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье

О том, как использовать потенциал Абхазии для приема туристов в межсезонье, о задачах и проблемах, возникающих в этой связи у туристического бизнеса, в эфире... 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T10:56+0300

2021-12-02T10:56+0300

2021-12-02T10:56+0300

радио

турбаза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/02/1036562040_0:0:1913:1077_1920x0_80_0_0_63555488818979118c8bd5443b345912.jpg

Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для туристов в межсезонье Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для туристов в межсезонье

По словам Агрба, отельеры в Абхазии стали понимать, что межсезонье приносит хорошие деньги, что у страны есть серьезный потенциал для развития санаторно-курортного отдыха."Если раньше в Абхазии были гостиницы времен Советского Союза, то сегодня строятся очень интересные отели и это, конечно, играет существенную роль для привлечения туристов. Турист привык уже к хорошему сервису, к хорошему отдыху, комфортабельным номерам, а это сегодня на рынке у нас есть", - отметил Агрба.Заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" подчеркнул, что в Абхазии с каждым годом увеличивается спектр услуг."Это не только отельный бизнес, но и горные маршруты, новые экскурсионные тропы, люди неплохо шагают в сторону развития туристического отдыха, стали пользоваться имеющимися ресурсами умело", - сказал Агрба.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турбаза, аудио