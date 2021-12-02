https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/turbaza-agrba-o-potentsiale-abkhazii-dlya-privlecheniya-turistov-v-mezhsezone---1036561355.html
Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье
Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье
О том, как использовать потенциал Абхазии для приема туристов в межсезонье, о задачах и проблемах, возникающих в этой связи у туристического бизнеса, в эфире... 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T10:56+0300
2021-12-02T10:56+0300
2021-12-02T10:56+0300
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Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для туристов в межсезонье
Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для туристов в межсезонье
По словам Агрба, отельеры в Абхазии стали понимать, что межсезонье приносит хорошие деньги, что у страны есть серьезный потенциал для развития санаторно-курортного отдыха."Если раньше в Абхазии были гостиницы времен Советского Союза, то сегодня строятся очень интересные отели и это, конечно, играет существенную роль для привлечения туристов. Турист привык уже к хорошему сервису, к хорошему отдыху, комфортабельным номерам, а это сегодня на рынке у нас есть", - отметил Агрба.Заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" подчеркнул, что в Абхазии с каждым годом увеличивается спектр услуг."Это не только отельный бизнес, но и горные маршруты, новые экскурсионные тропы, люди неплохо шагают в сторону развития туристического отдыха, стали пользоваться имеющимися ресурсами умело", - сказал Агрба.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.
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турбаза, аудио
Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье
О том, как использовать потенциал Абхазии для приема туристов в межсезонье, о задачах и проблемах, возникающих в этой связи у туристического бизнеса, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" Адгур Агрба.
По словам Агрба, отельеры в Абхазии стали понимать, что межсезонье приносит хорошие деньги, что у страны есть серьезный потенциал для развития санаторно-курортного отдыха.
"Если раньше в Абхазии были гостиницы времен Советского Союза, то сегодня строятся очень интересные отели и это, конечно, играет существенную роль для привлечения туристов. Турист привык уже к хорошему сервису, к хорошему отдыху, комфортабельным номерам, а это сегодня на рынке у нас есть", - отметил Агрба.
Заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" подчеркнул, что в Абхазии с каждым годом увеличивается спектр услуг.
"Это не только отельный бизнес, но и горные маршруты, новые экскурсионные тропы, люди неплохо шагают в сторону развития туристического отдыха, стали пользоваться имеющимися ресурсами умело", - сказал Агрба.
Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.