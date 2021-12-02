Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/turbaza-agrba-o-potentsiale-abkhazii-dlya-privlecheniya-turistov-v-mezhsezone---1036561355.html
Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье
Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье
О том, как использовать потенциал Абхазии для приема туристов в межсезонье, о задачах и проблемах, возникающих в этой связи у туристического бизнеса, в эфире... 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T10:56+0300
2021-12-02T10:56+0300
радио
турбаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/02/1036562040_0:0:1913:1077_1920x0_80_0_0_63555488818979118c8bd5443b345912.jpg
Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для туристов в межсезонье
Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для туристов в межсезонье
По словам Агрба, отельеры в Абхазии стали понимать, что межсезонье приносит хорошие деньги, что у страны есть серьезный потенциал для развития санаторно-курортного отдыха."Если раньше в Абхазии были гостиницы времен Советского Союза, то сегодня строятся очень интересные отели и это, конечно, играет существенную роль для привлечения туристов. Турист привык уже к хорошему сервису, к хорошему отдыху, комфортабельным номерам, а это сегодня на рынке у нас есть", - отметил Агрба.Заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" подчеркнул, что в Абхазии с каждым годом увеличивается спектр услуг."Это не только отельный бизнес, но и горные маршруты, новые экскурсионные тропы, люди неплохо шагают в сторону развития туристического отдыха, стали пользоваться имеющимися ресурсами умело", - сказал Агрба.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/02/1036562040_0:0:1913:1435_1920x0_80_0_0_e1622ecc594f261c3db3f5e79467d4d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турбаза, аудио

Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье

10:56 02.12.2021
Радио
Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для туристов в межсезонье
Подписаться на
О том, как использовать потенциал Абхазии для приема туристов в межсезонье, о задачах и проблемах, возникающих в этой связи у туристического бизнеса, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" Адгур Агрба.
По словам Агрба, отельеры в Абхазии стали понимать, что межсезонье приносит хорошие деньги, что у страны есть серьезный потенциал для развития санаторно-курортного отдыха.
"Если раньше в Абхазии были гостиницы времен Советского Союза, то сегодня строятся очень интересные отели и это, конечно, играет существенную роль для привлечения туристов. Турист привык уже к хорошему сервису, к хорошему отдыху, комфортабельным номерам, а это сегодня на рынке у нас есть", - отметил Агрба.
Заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" подчеркнул, что в Абхазии с каждым годом увеличивается спектр услуг.
"Это не только отельный бизнес, но и горные маршруты, новые экскурсионные тропы, люди неплохо шагают в сторону развития туристического отдыха, стали пользоваться имеющимися ресурсами умело", - сказал Агрба.
Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:55Названа причина, из-за которой часть Сухума осталась без воды
14:55"Ответит по полной": чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским
14:25Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
13:55Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
13:25Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря
12:55Шторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года
12:25Отбор на поступление в Щепкинское училище начался в РУСДРАМе
11:25Миру предрекли новую холодную войну и гонку вооружений
10:56Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье
10:20Вирусолог оценил эффективность вакцин против штамма "омикрон"
09:45"Не рассчитали силы": что американцы решили сделать с авианосцами
09:15Sputnik осени: инцидент на набережной Сухума, COVID-19 и веерные отключения
08:45Названы вакцины от COVID-19, которые можно использовать одновременно
ВчераБолее 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался
ВчераГлава Минпроса Абхазии рассказал о поездке в Минск
ВчераСтуденты из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России
ВчераМЧС Абхазии вторые сутки ищет жителя Ткуарчала, пропавшего на охоте
ВчераОбъявлены лауреаты премии имени Фазиля Искандера
ВчераКак российский истребитель Су-35С стал "убийцей" авианосцев
ВчераГенсек НАТО заявил, что альянс продолжит укреплять потенциал Грузии и Украины