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Альтштейн о штамме "омикрон": может означать конец пандемии коронавируса
Альтштейн о штамме "омикрон": может означать конец пандемии коронавируса
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассказал о том, что не всегда мутация вируса подразумевает его усиление. 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T16:06+0300
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Альштейн
Альштейн
Эволюция коронавируса не означает, что каждая новая мутация делает его более опасным для человека, и при самом оптимистическом сценарии есть вероятность того, что штамм "омикрон" может свести пандемию на нет и перевести коронавирусную инфекцию в разряд обычной и нетяжелой ОРВИ. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн."Если этот штамм станет доминирующим, а вызывать тяжелые случаи будет очень редко – скажем с вероятностью одна десятая процента, – то это будет означать конец пандемии. С таким вирусом мы будем жить так же, как жили до него", – сказал эксперт.Однако радоваться рано – пока новый штамм слабо изучен, поводов для оптимизма все еще нет, отметил собеседник."Пока это носит дидактический характер. Нужно посмотреть, что произойдет, когда он доберется до пожилых людей, до хронически больных. Может быть, он уже давно добрался и ничего плохого не сделал. Мы этого пока не знаем, нужно наблюдать", – отметил Альтштейн.Вместе с тем эксперт уверен, что разработка вакцины от "омикрона" – легковыполнимая задача."Модифицировать вакцины для борьбы с новым штаммом можно легко и быстро. Это вопрос нескольких недель. Но чтобы ее начать применять, она должна пройти доклинические испытания, потом нарастающие клинические испытания с тремя фазами. Вполне возможно, что требования будут снижены и третья фаза не понадобится", – резюмировал собеседник.Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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подкасты коронавирус, аудио

Альтштейн о штамме "омикрон": может означать конец пандемии коронавируса

16:06 03.12.2021
Радио
Альштейн
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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассказал о том, что не всегда мутация вируса подразумевает его усиление.
Эволюция коронавируса не означает, что каждая новая мутация делает его более опасным для человека, и при самом оптимистическом сценарии есть вероятность того, что штамм "омикрон" может свести пандемию на нет и перевести коронавирусную инфекцию в разряд обычной и нетяжелой ОРВИ. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Если этот штамм станет доминирующим, а вызывать тяжелые случаи будет очень редко – скажем с вероятностью одна десятая процента, – то это будет означать конец пандемии. С таким вирусом мы будем жить так же, как жили до него", – сказал эксперт.
Однако радоваться рано – пока новый штамм слабо изучен, поводов для оптимизма все еще нет, отметил собеседник.
"Пока это носит дидактический характер. Нужно посмотреть, что произойдет, когда он доберется до пожилых людей, до хронически больных. Может быть, он уже давно добрался и ничего плохого не сделал. Мы этого пока не знаем, нужно наблюдать", – отметил Альтштейн.
Вместе с тем эксперт уверен, что разработка вакцины от "омикрона" – легковыполнимая задача.
"Модифицировать вакцины для борьбы с новым штаммом можно легко и быстро. Это вопрос нескольких недель. Но чтобы ее начать применять, она должна пройти доклинические испытания, потом нарастающие клинические испытания с тремя фазами. Вполне возможно, что требования будут снижены и третья фаза не понадобится", – резюмировал собеседник.
Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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