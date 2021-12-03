https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/bolee-100-sluchaev-covid-i-esche-dve-smerti-zafiksirovano-za-sutki-v-abkhazii-1036586561.html

Более 100 случаев COVID и еще две смерти зафиксировано за сутки в Абхазии

Более 100 случаев COVID и еще две смерти зафиксировано за сутки в Абхазии

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 455 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 108 из них, сообщает оперштаб... 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T23:57+0300

2021-12-03T23:57+0300

2021-12-04T00:06+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 455 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 108 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутском ковидном скончались две женщины 65 и 69 лет, отмечается в сообщении. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 35302. Зарегистрировано 530 летальных исходов. Выздоровели 28822 человека.В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 22, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья.

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2021

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новости