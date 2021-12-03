Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/bolee-100-sluchaev-covid-i-esche-dve-smerti-zafiksirovano-za-sutki-v-abkhazii-1036586561.html
Более 100 случаев COVID и еще две смерти зафиксировано за сутки в Абхазии
Более 100 случаев COVID и еще две смерти зафиксировано за сутки в Абхазии
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 455 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 108 из них, сообщает оперштаб... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T23:57+0300
2021-12-04T00:06+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036522447_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e2dfce882356f41caae8cf87ef523ef.jpg
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 455 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 108 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутском ковидном скончались две женщины 65 и 69 лет, отмечается в сообщении. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 35302. Зарегистрировано 530 летальных исходов. Выздоровели 28822 человека.В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 22, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036522447_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_efdf4aed004872e9d70abd928d4693fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости

Более 100 случаев COVID и еще две смерти зафиксировано за сутки в Абхазии

23:57 03.12.2021 (обновлено: 00:06 04.12.2021)
© Foto / пресс-служба ЮВО Госпиталь Минобороны России в Абхазии
Госпиталь Минобороны России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
© Foto / пресс-служба ЮВО
Подписаться на
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 455 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 108 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутском ковидном скончались две женщины 65 и 69 лет, отмечается в сообщении.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 35302. Зарегистрировано 530 летальных исходов. Выздоровели 28822 человека.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 22, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераБолее 100 случаев COVID и еще две смерти зафиксировано за сутки в Абхазии
ВчераУголовное дело завели на двух жительниц Сухума за оскорбление представителей власти
ВчераУбийство из-за измены: что не так с фильмом "Дом Gucci"
ВчераМИД уличил Саакашвили в попытках подкупа чиновников стран, признавших Абхазию
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 декабря
ВчераБесценный подарок: старинные экспонаты передали в Абхазский госмузей
ВчераЗаместители глав минтуризма и МВД Абхазии освобождены от должностей
ВчераСкончалась актриса Нина Ургант
ВчераАльтштейн о штамме "омикрон": может означать конец пандемии коронавируса
ВчераСпустя 80 лет: останки солдата Красной армии из Абхазии передали родственникам
ВчераЧасть Сухума останется без света в субботу 4 декабря из-за ремонтных работ
ВчераВ Москве вышел сборник архивных документов по истории Абхазии XIX-XX веков
ВчераНакопия рассказал, почему в Абхазии не должен, но возникает дефицит электроэнергии
ВчераМужчина погиб в пожаре в частном доме в Очамчыре
ВчераЖизнь без воды: почему Сухум страдает от обезвоживания
ВчераВ окрестностях Ткуарчала продолжаются поиски пропавшего охотника
ВчераЖилой двухэтажный дом сгорел в Цандрыпше
ВчераГлава МИД Абхазии обсудил с послом Южной Осетии вопросы сотрудничества
ВчераЭксперт рассказал, в каком случае будет размещено российское ядерное оружие в Белоруссии
ВчераЭнергетики с раннего утра занялись ремонтом обрыва на линии "Гумиста"