Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-obryva-na-linii-1036571841.html
Часть Абхазии осталась без света из-за обрыва на линии
Часть Абхазии осталась без света из-за обрыва на линии
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Часть столицы Абхазии и Гудаутского района оказались обесточены из-за обрыва провода на высоковольтной линии "Гумиста", сообщает... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T02:42+0300
2021-12-03T02:42+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036224795_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c943a0ef67093a94a5666610478b2d29.jpg
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Часть столицы Абхазии и Гудаутского района оказались обесточены из-за обрыва провода на высоковольтной линии "Гумиста", сообщает "Черноморэнерго".Без подачи электроэнергии остались подстанции "Новый Афон", "Сухум-2", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110", "Мцара", "Дурипш". Отмечается, что ремонтные работы невозможны до наступления светлого времени суток.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036224795_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2eaf686b90b158308c1e232959162082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
проблемы энергетической отрасли в абхазии

Часть Абхазии осталась без света из-за обрыва на линии

02:42 03.12.2021
© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Часть столицы Абхазии и Гудаутского района оказались обесточены из-за обрыва провода на высоковольтной линии "Гумиста", сообщает "Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии остались подстанции "Новый Афон", "Сухум-2", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110", "Мцара", "Дурипш".
Отмечается, что ремонтные работы невозможны до наступления светлого времени суток.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
02:42Часть Абхазии осталась без света из-за обрыва на линии
ВчераЕще 114 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
ВчераГлава МИД встретился с послом России в Абхазии
ВчераАдминистрация президента: политическая борьба не должна строиться на спекуляциях
ВчераГлавный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
ВчераНазначен заместитель министра внутренних дел Абхазии
Вчера"Водоканал" сообщил об аварии на водоводе в Сухуме
ВчераВ МИД России рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО
ВчераОпределены первые получатели господдержки в рамках программы "Жилище-2022"
ВчераМинистр иностранных дел Ардзинба посетил свою школу в Сухуме
ВчераДмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
ВчераПосольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам
ВчераНазвана причина, из-за которой часть Сухума осталась без воды
Вчера"Ответит по полной": чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским
ВчераПолитолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
ВчераМинздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря
ВчераШторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года
ВчераОтбор на поступление в Щепкинское училище начался в РУСДРАМе
ВчераМиру предрекли новую холодную войну и гонку вооружений