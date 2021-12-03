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Часть Абхазии осталась без света из-за обрыва на линии
Часть Абхазии осталась без света из-за обрыва на линии
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Часть столицы Абхазии и Гудаутского района оказались обесточены из-за обрыва провода на высоковольтной линии "Гумиста", сообщает... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T02:42+0300
2021-12-03T02:42+0300
2021-12-03T02:42+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Часть столицы Абхазии и Гудаутского района оказались обесточены из-за обрыва провода на высоковольтной линии "Гумиста", сообщает "Черноморэнерго".Без подачи электроэнергии остались подстанции "Новый Афон", "Сухум-2", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110", "Мцара", "Дурипш". Отмечается, что ремонтные работы невозможны до наступления светлого времени суток.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Абхазии осталась без света из-за обрыва на линии
СУХУМ, 3 дек - Sputnik.
Часть столицы Абхазии и Гудаутского района оказались обесточены из-за обрыва провода на высоковольтной линии "Гумиста", сообщает
"Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии остались подстанции "Новый Афон", "Сухум-2", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110", "Мцара", "Дурипш".
Отмечается, что ремонтные работы невозможны до наступления светлого времени суток.