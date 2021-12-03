https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-sveta-v-subbotu-4-dekabrya-iz-za-remontnykh-rabot-1036578217.html
Часть Сухума останется без света в субботу 4 декабря из-за ремонтных работ
Часть Сухума останется без света в субботу 4 декабря из-за ремонтных работ
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В субботу 4 декабря с 9:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии в районе рынка, центральной части города и районе СОИ... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T15:10+0300
2021-12-03T15:10+0300
2021-12-03T15:20+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В субботу 4 декабря с 9:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии в районе рынка, центральной части города и районе СОИ, сообщение об этом распространило СУЭС.Отмечается, что отключение связано с ремонтными работами на линии. Часть Сухума, а также Гудаутского района оставалась без электричества с ночи до полудня 3 декабря из-за обрыва на линии "Гумиста".
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Сухума останется без света в субботу 4 декабря из-за ремонтных работ
15:10 03.12.2021 (обновлено: 15:20 03.12.2021)
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В субботу 4 декабря с 9:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии в районе рынка, центральной части города и районе СОИ, сообщение об этом распространило СУЭС.
Отмечается, что отключение связано с ремонтными работами на линии.
Часть Сухума, а также Гудаутского района оставалась без электричества с ночи до полудня 3 декабря из-за обрыва на линии "Гумиста".