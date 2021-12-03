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Эксперт рассказал, в каком случае будет размещено российское ядерное оружие в Белоруссии

Эксперт рассказал, в каком случае будет размещено российское ядерное оружие в Белоруссии

Заявление Александра Лукашенко о возможном размещении российского ядерного оружия в Белоруссии прокомментировал политический эксперт, публицист Николай... 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T11:41+0300

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Эксперт рассказал, в каком случае будет размещено российское ядерное оружие в Белоруссии Эксперт рассказал, в каком случае будет размещено российское ядерное оружие в Белоруссии

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения в стране российского ядерного оружия прозвучало в интервью гендиректору "МИА Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Как подчеркнул белорусский лидер, такое возможно в ответ на действия западных стран."То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", – цитирует слова Лукашенко РИА Новости.Цитаты белорусского президента из интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву анализирует политический эксперт, публицист Николай Стариков."В случае войны, которую Запад может вновь развязать на Донбассе, Беларусь не останется в стороне и понятно, на чьей стороне она будет ― на стороне Союзного государства и на стороне России. Далее Лукашенко сказал, что он может разрешить размещение ядерного оружия на своей территории. Какого - не сказал – нужного, соответствующего, но это подавалось как ответ на потенциальное размещение ядерного оружия в Польше", - сказал Стариков.В предыдущие годы белорусский лидер неоднократно говорил о том, что нейтральный, безъядерный статус Беларуси – это хорошо, однако сейчас мы видим, что позиция изменилась, отмечает эксперт."До чего нужно довести президента Беларуси и политический истэблишмент, что они готовы разместить российское ядерное оружие на своей территории и вместе с Россией стать мишенью для ядерных ракет НАТО? То есть эта ситуация теперь выглядит для них как менее опасная, потому что польская армия концентрируется, Запад делает заявления о готовности и желании свергнуть Лукашенко, осуществить прямое военное вторжение на территорию Беларуси и размещение ядерного оружия гипотетическое, конечно, меняет весь баланс сил", - рассуждает Стариков.При этом, по мнению эксперта, реальное размещение российских ядерных вооружений на территории Беларуси вряд ли произойдет, потому что американское ядерное оружие в итоге так и не будет размещено на территории Польши."Вообще это был скорее шантаж, чем реальное желание американцев вывести ядерное оружие с территории Германии, они просто сказали немцам – если вы будете дальше кочевряжиться, мы разместим это ядерное оружие в Польше, и такой псевдоядерной страной становится Варшава, а не Берлин. Немцы говорят – погодите, не уводите. И вот в этой ситуации Лукашенко и делает свое заявление, потому что для него наличие в Польше ядерного оружия – это прямая угроза", - отметил Стариков.

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