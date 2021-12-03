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Мужчина погиб в пожаре в частном доме в Очамчыре
Мужчина погиб в пожаре в частном доме в Очамчыре
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В Очамчыре загорелся частный бельэтажный дом на улице Леона, сообщает МЧС Абхазии. 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T13:52+0300
2021-12-03T13:52+0300
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В Очамчыре загорелся частный бельэтажный дом на улице Леона, сообщает МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в 8:15 в пятницу. На место ЧП выехали одно пожарное, одно спасательное и одно медицинское отделение Очамчырской пожарно-спасательной части. Отмечается, что пожарным удалось спасти от огня почти весь дом: выгорела лишь одна из комнат. Однако в комнате было обнаружено тело хозяина. По предварительной версии, мужчина задохнулся угарным газом до прибытия пожарных.
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новости, пожар, мчс абхазии
Мужчина погиб в пожаре в частном доме в Очамчыре
13:52 03.12.2021 (обновлено: 14:11 03.12.2021) СУХУМ, 3 дек - Sputnik.
В Очамчыре загорелся частный бельэтажный дом на улице Леона, сообщает
МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в 8:15 в пятницу. На место ЧП выехали одно пожарное, одно спасательное и одно медицинское отделение Очамчырской пожарно-спасательной части.
Отмечается, что пожарным удалось спасти от огня почти весь дом: выгорела лишь одна из комнат. Однако в комнате было обнаружено тело хозяина. По предварительной версии, мужчина задохнулся угарным газом до прибытия пожарных.