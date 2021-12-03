https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/muzhchina-umer-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-ochamchyre-1036576451.html

Мужчина погиб в пожаре в частном доме в Очамчыре

Мужчина погиб в пожаре в частном доме в Очамчыре

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В Очамчыре загорелся частный бельэтажный дом на улице Леона, сообщает МЧС Абхазии. 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T13:52+0300

2021-12-03T13:52+0300

2021-12-03T14:11+0300

в абхазии

новости

пожар

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/03/1036576415_0:84:1440:894_1920x0_80_0_0_32c86c98076ca1f63ed54e2f7982fff7.jpg

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В Очамчыре загорелся частный бельэтажный дом на улице Леона, сообщает МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в 8:15 в пятницу. На место ЧП выехали одно пожарное, одно спасательное и одно медицинское отделение Очамчырской пожарно-спасательной части. Отмечается, что пожарным удалось спасти от огня почти весь дом: выгорела лишь одна из комнат. Однако в комнате было обнаружено тело хозяина. По предварительной версии, мужчина задохнулся угарным газом до прибытия пожарных.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, пожар, мчс абхазии