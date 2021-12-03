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Накопия рассказал, почему в Абхазии не должен, но возникает дефицит электроэнергии
Накопия рассказал, почему в Абхазии не должен, но возникает дефицит электроэнергии
Своим мнением о ситуации в абхазской энергетике в эфире радио Sputnik поделился бывший работник энергоотрасли распублики Леонид Накопия. 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T14:31+0300
2021-12-03T14:31+0300
радио
такие обстоятельства
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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Такие обстоятельства: Накопия
Такие обстоятельства: Накопия
Ситуация в энергоотрасли в Абхазии остается сложной. Как снизить нагрузки, и к чему можно прийти, если не решать проблемы сегодня, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Леонид Накопия. В первую очередь, он считает, что население страны должно очень бережно относиться к электричеству."Это ведь наше, не чужое. Чтобы где-то не сгорело, надо включать меньше. Выходя из комнаты, выключать свет, если не живешь там - отключить обогреватель. По капельке добавляется и в общем получается такая нагрузка, что ни одна линия не может выдержать. У нас на кладбищах горит свет, везде горит свет круглые сутки. Люди не относятся к электричеству бережно. Чтобы его подать, работает целая гвардия и в холод и в голод, и на столб подняться надо, и трансформатор починить. Это очень объемная работа. Нужно уважать труд этих людей. Мы сейчас зацепились за майнинг. Да, он добавил нагрузку, но у нас и до майнинга были проблемы", - отметил Накопия. В том режиме, который наблюдается сейчас, энергетика Абхазии долго не протянет, уверен эксперт. "Сейчас еще не все включено. Когда станет холодно и включат все, тогда будет все трясти. Надо обратиться к майнерам, чтобы в такой кризисный момент они отключили свои аппараты и дали людям перезимовать... Если человек не понимает, значит надо принимать серьезные меры. С нашими людьми "саблей махать" не получается, значит надо подойти по-человечески к этим вопросам. Все общество должно понимать, как нужно относиться к электричеству. Одним можно, другим нельзя - так не должно быть, если нельзя, значит всем нельзя. Мы избранно подходим к таким вопросам, а люди, видя несправедливость, перестают подчиняться властям. Это наша большая беда, которая не дает спокойно жить", - сказал Накопия. Он считает, что ситуацию с майнингом могла бы решить организация в стране единой площадки для всех майнеров, которая позволяла бы контролировать их деятельность. Идея технопарка - хорошая, отметил Накопия. Для того, чтобы проблему энергетики в стране решать, необходимо людей заинтересовывать, создавать условия для тех, кто проявляет инициативу строительства гидроэлектростанций, уверен эксперт. "Там столько проблем возникает со стороны чиновников, не дают что-то сделать. Можно делать отдельные малые станции, не мешая электросети. У них руки опускаются. Им можно разрешить какие-то кредиты. В каждой речке в горной Абхазии, везде можно построить эти малые ГЭС. Они потом пригодятся. И это всегда было. Она маленькая - чуть-чуть там, чуть-чуть там, но все вместе получается "большая река". Поэтому сегодня надо обратить внимание Министерству экономики, правительству на то, что надо строить малые ГЭС, как в Швейцарии. У них независимая энергетика. Мы сегодня зависим от ИнгурГЭС. Что-то случится, и мы пропали", - утверждает эксперт. Накопия также выразил свое сомнение в том, что Абхазия забирает свои 40 процентов выработки электроэнергии ИнгурГЭС. "Наши сети, которые идут на Абхазию, могут пропустить от силы 320 мегаватт. Там, на головном, стоят по пять агрегатов по 260 мегаватт каждый. И перепадная - 225 мегаватт. в общей сложности около 1,5 миллиона киловатт час только вырабатывает ИнгурГЭС. Даже если она будет загружена на 80 процентов, все равно она будет вырабатывать 1 миллион киловатт-час. 24 миллиона киловатт-час ГЭС может выработать в сутки. Абхазия по этим проводам не может пропустит даже 20-30 процентов. Если в сутки 24 миллиона, а Абхазия начнет потреблять 6 миллионов. Они электроэнергию вырабатывают там. У них эта станция уже кооперативная, продают электричество и заинтересованы меньше дать Абхазии. У нас если бы стояло две 220-киловольтных линии на Абхазию, тогда можно было бы еще оспорить. Мы по этим проводам не можем пропустить столько электроэнергии. При этом, летом нас тоже отключали, мы для них экономили, а сейчас воды уже нет. Эту воду они уже выработали. Неужели нельзя поставить счетчик, чтобы было видно, какое количество электроэнергии вырабатывает ИнгурГЭС?" - задается вопросом Накопия. Подробности слушайте в аудиофайле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/aslan-bzhaniya-posetil-podstantsiyu-kotoraya-budet-pitat-tekhnopark-po-mayningu-1035984469.html
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такие обстоятельства, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Накопия рассказал, почему в Абхазии не должен, но возникает дефицит электроэнергии

14:31 03.12.2021
Радио
Такие обстоятельства: Накопия
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Своим мнением о ситуации в абхазской энергетике в эфире радио Sputnik поделился бывший работник энергоотрасли распублики Леонид Накопия.
Ситуация в энергоотрасли в Абхазии остается сложной. Как снизить нагрузки, и к чему можно прийти, если не решать проблемы сегодня, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Леонид Накопия.
В первую очередь, он считает, что население страны должно очень бережно относиться к электричеству.
"Это ведь наше, не чужое. Чтобы где-то не сгорело, надо включать меньше. Выходя из комнаты, выключать свет, если не живешь там - отключить обогреватель. По капельке добавляется и в общем получается такая нагрузка, что ни одна линия не может выдержать. У нас на кладбищах горит свет, везде горит свет круглые сутки. Люди не относятся к электричеству бережно. Чтобы его подать, работает целая гвардия и в холод и в голод, и на столб подняться надо, и трансформатор починить. Это очень объемная работа. Нужно уважать труд этих людей. Мы сейчас зацепились за майнинг. Да, он добавил нагрузку, но у нас и до майнинга были проблемы", - отметил Накопия.
В том режиме, который наблюдается сейчас, энергетика Абхазии долго не протянет, уверен эксперт.
"Сейчас еще не все включено. Когда станет холодно и включат все, тогда будет все трясти. Надо обратиться к майнерам, чтобы в такой кризисный момент они отключили свои аппараты и дали людям перезимовать... Если человек не понимает, значит надо принимать серьезные меры. С нашими людьми "саблей махать" не получается, значит надо подойти по-человечески к этим вопросам. Все общество должно понимать, как нужно относиться к электричеству. Одним можно, другим нельзя - так не должно быть, если нельзя, значит всем нельзя. Мы избранно подходим к таким вопросам, а люди, видя несправедливость, перестают подчиняться властям. Это наша большая беда, которая не дает спокойно жить", - сказал Накопия.
Он считает, что ситуацию с майнингом могла бы решить организация в стране единой площадки для всех майнеров, которая позволяла бы контролировать их деятельность. Идея технопарка - хорошая, отметил Накопия.
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Для того, чтобы проблему энергетики в стране решать, необходимо людей заинтересовывать, создавать условия для тех, кто проявляет инициативу строительства гидроэлектростанций, уверен эксперт.
"Там столько проблем возникает со стороны чиновников, не дают что-то сделать. Можно делать отдельные малые станции, не мешая электросети. У них руки опускаются. Им можно разрешить какие-то кредиты. В каждой речке в горной Абхазии, везде можно построить эти малые ГЭС. Они потом пригодятся. И это всегда было. Она маленькая - чуть-чуть там, чуть-чуть там, но все вместе получается "большая река". Поэтому сегодня надо обратить внимание Министерству экономики, правительству на то, что надо строить малые ГЭС, как в Швейцарии. У них независимая энергетика. Мы сегодня зависим от ИнгурГЭС. Что-то случится, и мы пропали", - утверждает эксперт.
Накопия также выразил свое сомнение в том, что Абхазия забирает свои 40 процентов выработки электроэнергии ИнгурГЭС.
"Наши сети, которые идут на Абхазию, могут пропустить от силы 320 мегаватт. Там, на головном, стоят по пять агрегатов по 260 мегаватт каждый. И перепадная - 225 мегаватт. в общей сложности около 1,5 миллиона киловатт час только вырабатывает ИнгурГЭС. Даже если она будет загружена на 80 процентов, все равно она будет вырабатывать 1 миллион киловатт-час. 24 миллиона киловатт-час ГЭС может выработать в сутки. Абхазия по этим проводам не может пропустит даже 20-30 процентов. Если в сутки 24 миллиона, а Абхазия начнет потреблять 6 миллионов. Они электроэнергию вырабатывают там. У них эта станция уже кооперативная, продают электричество и заинтересованы меньше дать Абхазии. У нас если бы стояло две 220-киловольтных линии на Абхазию, тогда можно было бы еще оспорить. Мы по этим проводам не можем пропустить столько электроэнергии. При этом, летом нас тоже отключали, мы для них экономили, а сейчас воды уже нет. Эту воду они уже выработали. Неужели нельзя поставить счетчик, чтобы было видно, какое количество электроэнергии вырабатывает ИнгурГЭС?" - задается вопросом Накопия.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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