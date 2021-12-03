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Порочный круг: что мешает Абхазии развиваться
Порочный круг: что мешает Абхазии развиваться
Как Абхазии зарабатывать больше денег? Что республике делать с майнингом криптовалюты? И что спасет национальную энергетику? На эти и другие вопросы отвечает... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T17:41+0300
2021-12-03T17:41+0300
2021-12-03T17:42+0300
в абхазии
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Правительство Абхазии утвердило проект бюджета на 2022 год в сумме более 11 миллиардов рублей. В 2022 году прогнозируется увеличение доходов государственного бюджета Абхазии по отношению к 2021 году на общую сумму 1 миллиард 289 миллионов 574 тысяч рублей. По мнению доктора экономических наук Алексея Зубца, это очень мало, республике в разы необходимо увеличивать собственные доходы. А сделать это можно с помощью инвестиции. Одно из выгодных направлений - электроэнергия. Однако сегодня республика испытывает кризис в этой отрасли.Подробнее - в видео.
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видео, мультимедиа, видео
Порочный круг: что мешает Абхазии развиваться
17:41 03.12.2021 (обновлено: 17:42 03.12.2021)
Как Абхазии зарабатывать больше денег? Что республике делать с майнингом криптовалюты? И что спасет национальную энергетику? На эти и другие вопросы отвечает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Правительство Абхазии утвердило проект бюджета на 2022 год в сумме более 11 миллиардов рублей. В 2022 году прогнозируется увеличение доходов государственного бюджета Абхазии по отношению к 2021 году на общую сумму 1 миллиард 289 миллионов 574 тысяч рублей. По мнению доктора экономических наук Алексея Зубца, это очень мало, республике в разы необходимо увеличивать собственные доходы. А сделать это можно с помощью инвестиции. Одно из выгодных направлений - электроэнергия. Однако сегодня республика испытывает кризис в этой отрасли.