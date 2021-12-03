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Скончалась актриса Нина Ургант
Скончалась актриса Нина Ургант
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в Петербурге на 93-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в Петербурге на 93-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Александринского театра.За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).
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новости, россия
Скончалась актриса Нина Ургант
СУХУМ, 3 дек - Sputnik.
Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в Петербурге на 93-м году жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя Александринского театра.
За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре.
Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).