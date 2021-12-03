https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/takie-obstoyatelstva-tarasova-o-kastinge-v-abkhazii-na-postuplenie-v-schepkinskoe-uchilische---1036567491.html

Такие обстоятельства: Тарасова о кастинге в Абхазии на поступление в Щепкинское училище

Такие обстоятельства: Тарасова о кастинге в Абхазии на поступление в Щепкинское училище

О том, как в РУСДРАМе проходят отборочные испытания на поступление в Щепкинское училище, какие требования предъявлялись к абитуриентам, в эфире радио Sputnik... 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T09:49+0300

2021-12-03T09:49+0300

2021-12-03T09:54+0300

радио

такие обстоятельства

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Тарасова Тарасова

В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в четверг 2 декабря начались отборочные испытания на поступление абхазских абитуриентов в театральное училище имени М.С.Щепкина. Вплоть до 5 декабря отборочная группа будет оценивать выступления абитуриентов. По итогам с 1 сентября 2022 года учебу в театральном училище начнут 15 студентов из Абхазии.Проректор по учебно-воспитательной работе училища, член комиссии Вера Тарасова в беседе на радио сказала, что самая главная задача, не пропустить талант."У меня только приятные ощущения от ребят. Некоторые показы производят очень хорошее впечатление, и мы понимаем, что есть из кого выбирать, а это самая главная проблема всегда для набора. Главное, увидеть индивидуальность абитуриента. Кончено, мы слушаем речь, смотрим как студент двигается, мы смотрим на его энергетику, это такие вещи, которые в дальнейшем могут развиваться, благодаря нашим педагогам, но безусловно должны быть задатки. Самое для нас главное – чтоб абитуриент раскрылся на показе, и мы увидели есть ли что-то в нем, что можно в дальнейшем развивать. Ребята, кончено, очень сильно волнуются", - сказала Тарасова.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио