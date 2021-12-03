https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/v-rossii-mogut-rasshirit-spisok-medotvodov-ot-covid-privivki--1036572280.html

В России могут расширить список медотводов от COVID-прививки

В России могут расширить список медотводов от COVID-прививки

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может... 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T09:35+0300

2021-12-03T09:35+0300

2021-12-03T09:46+0300

новости

россия

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может появиться в середине декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия". Отмечается, что издание ссылается на источники, близкие к системе здравоохранения.Минздрав в июле перечислил показания к медотводу от вакцинации против COVID-19. Среди прочих упоминался постоянный медицинский отвод при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный - при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней.При этом расширенный список, по данным источников, может появиться в середине декабря. В самом Минздраве "Известиям" ответили, что "перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату".

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новости, россия