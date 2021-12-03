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В России могут расширить список медотводов от COVID-прививки
В России могут расширить список медотводов от COVID-прививки
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может появиться в середине декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия". Отмечается, что издание ссылается на источники, близкие к системе здравоохранения.Минздрав в июле перечислил показания к медотводу от вакцинации против COVID-19. Среди прочих упоминался постоянный медицинский отвод при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный - при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней.При этом расширенный список, по данным источников, может появиться в середине декабря. В самом Минздраве "Известиям" ответили, что "перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату".
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В России могут расширить список медотводов от COVID-прививки

09:35 03.12.2021 (обновлено: 09:46 03.12.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации в ТРЦ "Аура" в Новосибирске
Пункт вакцинации в ТРЦ Аура в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса, новый список может появиться в середине декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия". Отмечается, что издание ссылается на источники, близкие к системе здравоохранения.
Минздрав в июле перечислил показания к медотводу от вакцинации против COVID-19. Среди прочих упоминался постоянный медицинский отвод при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный - при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней.

"В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее", - цитирует издание один из источников.

При этом расширенный список, по данным источников, может появиться в середине декабря. В самом Минздраве "Известиям" ответили, что "перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату".
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